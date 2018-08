Política

Las primeras medidas del presidente Rajoy

21/11/2011

El futuro jefe del Gobierno ha explicado que en sus primeros 100 días presentará un plan de austeridad, la ley de apoyo a emprendedores, la reforma del mercado laboral y la del sistema financiero.

El presidente del PP y ganador de las elecciones generales, Mariano Rajoy, aspira a contar con un presupuesto aprobado antes de marzo de 2012. Este será uno de sus principales tareas una vez se constituya el nuevo Gobierno, que tendrá entre sus prioridades de trabajo la reforma laboral, la reforma del sistema financiero y la nueva ley de apoyo a los emprendedores.

Además, Rajoy ha insistido durante sus últimas entrevistas a medios de comunicación que, si ganaba, el primer objetivo de su Gobierno será llevar a las Cortes --que se constituirán el día 13 de diciembre-- la ley que tiene que desarrollar el acuerdo alcanzado con el PSOE para fijar un techo de gasto a las administraciones públicas.

Para el ganador de las elecciones, esta ley de Estabilidad Presupuestaria es un mensaje imprescindible para Europa de que el Gobierno español "va a hacer las cosas bien" y cumplirá con el objetivo de déficit fijado por Bruselas para España.

Con todo, una vez que se nombre el Gobierno y sus miembros juren o prometan su cargo ante el Rey, lo que primero que abordará el primer Consejo de Ministros será el decreto-ley para prorrogar los Presupuestos Generales del Estado para 2012, necesario hasta que el PP pueda presentar sus primeros presupuestos.

Otro de los compromisos de la campaña es que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, lo que implicaría que no se repita la congelación aprobada por el Gobierno socialista para enero de 2011.

La 'número dos' por Madrid, Soraya Saénz de Santamaría, proclamó que el PP actualizaría las pensiones el 1 de enero de 2012, como marca la ley, aunque después el secretario de Economía del partido, Alvaro Nadal, matizó que podrá hacerse siempre que España mantenga la "soberanía económica".

Las primeras leyes, ya en 2012

Aunque los 'populares' trabajan desde hace tiempo en las medidas que consideran imprescindibles para afrontar la difícil situación económica que atraviesa España, fuentes del partido han indicado que es difícil que puedan presentarse los anteproyectos de leyes correspondientes antes de que se inicie 2012, ya que es necesario que la 'maquinaria' del Estado esté ya en marcha.

Entre otras cosas, es preciso que todos los secretarios y subsecretarios de Estado hayan sido nombrados, algo que difícilmente podría hacerse en el primer Consejo de Ministros, que se celebrará posiblemente el 23 de diciembre.

Rajoy ha anunciado ya que en los 100 primeros días de Gobierno se presentará un plan de austeridad, la ley de apoyo a los emprendedores, la reforma del mercado laboral y la del sistema financiero.

El futuro jefe de Gobierno no ha revelado ningún detalle más durante la campaña, en la que no ha habido ningún anuncio estrella. Simplemente, se ha limitado a insistir en que no se comprometería a nada que después no pudiera cumplir, entre otras cosas porque dice desconocer el estado de las cuentas públicas.