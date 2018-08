Política

Pons avisa del poder de coacción de Amaiur por la no disolución de ETA

Redacción

21/11/2011

El vicesecretario de Comunicación cree que el problmena no es que Amaiur tenga 7 diputados, sino el hecho de que tendrá "una capacidad de coacción sobre la Cámara infinitamente superior a la palabra".

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha advertido este lunes de que el problema no es que Amaiur "tenga siete diputados" en el Parlamento, sino el hecho de que tendrá "una capacidad de coacción sobre la Cámara infinitamente superior a la palabra", ya que ETA "no se ha disuelto" y "no ha entregado las armas".

"El problema no es que Amaiur tenga siete diputados, por más que eso no nos guste; el problema es que ETA no se ha disuelto y Amaiur es su continuación en la política", ha asegurado en unas declaraciones a Telecinco.

Según Pons, aunque ETA haya dicho que "no va a matar más", la realidad es que "sigue existiendo como banda, no ha entregado las armas" y continua sin haber pedido "perdón a las víctimas", por lo que la presencia de la opción de la izquierda abertzale contará, a su juicio, "con una capacidad de coacción sobre la Cámara infinitamente superior a la palabra".