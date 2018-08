Política

Entrevista en Radio Euskadi

Urkullu: 'Rajoy deberá hacer una reflexión para reconocer a Amaiur'

Redacción

22/11/2011

El presidente del EBB del PNV no comparte la decisión del popular de no incluir a la coalición abertzale en la ronda de contactos. "Amaiur tiene una representación absolutamente legítima", asegura.

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, no comparte la decisión del presidente del PP y próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no incluir a Amaiur en la ronda de contactos previa a su investidura. Además, ha considerado que los populares tendrán que hacer una reflexión para reconocer, en el futuro, a esta coalición, que tiene una representación "absolutamente legítima".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Urkullu ha afirmado que no le ha sorprendido que Rajoy no haya citado a la nueva coalición electoral integrada por Bildu y Aralar por cómo se ha referido a la izquierda abertzale en la pasada campaña electoral de las generales o en la anterior de las municipales y forales.

El líder jeltzale ha dicho que, sea "cautivo" o no de su propio discurso, no comparte esa decisión de no llamar a Amaiur a la ronda de contactos porque tiene "una representación absolutamente legítima en función de los votos de los ciudadanos".

"El PP tendrá que hacer también un camino en el próximo futuro de saber que hay una sociedad vasca que también opta por una sensibilidad ideológica, que es la que representa la coalición Amaiur", ha concluido.

Asimismo, el líder jeltzale ha afirmado que pese a que Mariano Rajoy ha obtenido la mayoría absoluta, "tendrá que entenderse" con los partidos nacionalistas vascos y catalanes "a tenor de los resultados electorales conseguidos tanto en Euskadi como en Cataluña",