Advertencia al PP

Eguiguren dice que hablará 'lo menos posible' tras la polémica

Redacción

24/11/2011

El presidente del PSE ha asegurado que no quiere "levantar más revuelo". "No tengo nada más que decir. Ya he dicho mil veces lo que pienso y no lo voy a repetir", ha manifestado.

El presidente del PSE, Jesús Eguiguren. Foto: EFE El presidente del PSE, Jesús Eguiguren. Foto: EFE

"No tengo nada más que decir" El propio presidente del PSE, en declaraciones en los pasillos del Parlamento Vasco, ha asegurado que no quiere "levantar más revuelo". "No tengo nada más que decir. Ya he dicho mil veces lo que pienso y no lo voy a repetir", ha manifestado. Al ser preguntado sobre su aviso respecto a una posible ruptura del PSE con el PP, ha asegurado que ha realizado estas declaraciones, aunque "con matices". Parafraseando una canción de un cantautor vasco, Eguiguren ha afirmado: "aprenderás a estar callado" y ha señalado que, a partir de ahora, hablará "lo menos posible".



