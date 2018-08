Política

Sondeo del Gobierno Vasco

El 41% de los vascos cree que Amaiur fue el partido más votado

Redacción

30/11/2011

Sólo el 29% de los encuestados saben que el partido más votado de la CAV fue el PNV. La encuesta del Ejecutivo constata una "ocultación de voto" entre los votantes de PP y Amaiur.

El 54% de los vascos valora "positivamente" los resultados de las elecciones generales del 20-N frente a un 21% que los considera negativos.

Sin embargo, solo el 29% sabe que el PNV es el partido que ha obtenido más votos, mientras que un 41% cree que es Amaiur.

Estos datos se extraen del sondeo postelectoral realizado por el Gabinete de Prospección sociológica del Gobierno Vasco los días 21 y 22 de noviembre a más de mil ciudadanos, de los que el 97% de las personas encuestadas manifestó estar conforme con su voto.

Asimismo, en contraste con el 69% de participación registrada el 20-N, el 86% de las personas consultadas afirma haber acudido a votar, poniendo de manifiesto una ocultación de la abstención de 17 puntos.

Comparando los resultados electorales reales y la opinión de las personas consultadas sobre el partido o coalición votada, se constata una "sintomática ocultación de voto" entre los votantes de PP y Amaiur.

Además, el principal factor a la hora de decidir el destino del voto sigue siendo el partido político (el 47%), mientras que las propuestas o programa son señaladas por uno de cada tres votantes (29%), el candidato aparece en tercer lugar con un 9% y la opción de "otras respuestas" es elegida por el 7%, mientras que un 8% dice no saber responder a esta cuestión.

Entre las razones de los abstencionistas para no votar, con un máximo de dos respuestas, se encuentran la pérdida de confianza en los partidos o los políticos (37%), el hartazgo de "política y elecciones" (28%), pensar que "da lo mismo votar que no votar porque no sirve para nada" (20%), no haber encontrado una alternativa que le satisficiera (20%) y "para demostrar su descontento" (13%).

La poca importancia atribuida a las elecciones generales y la "desorientación o no saber a quién votar" son apuntadas por un pequeño porcentaje (2%) mientras que "otras razones" son citadas una de cada cuatro personas consultadas (24%).