La Rioja atenderá a pacientes vascos 'cuando haya acuerdo transitorio'

Redacción

07/12/2011

Nieto ha declarado a los periodistas que La Rioja negocia con el País Vasco y con Navarra la forma de poder alcanzar ese acuerdo transitorio, que dé tiempo a alcanzar después una solución definitiva.

El consejero de Salud riojano, José Ignacio Nieto, ha afirmado hoy que se restablecerá la atención sanitaria primaria y especializada a los vascos de las localidades limítrofes cuando se firme un acuerdo transitorio entre los Gobiernos riojano y vasco, "lo que aún no se ha producido".



"Es este momento estamos negociando y voy a seguir en la línea que he seguido hasta ahora, no desvelando los términos del acuerdo ni del transitorio ni del definitivo, que costará un poco más", ha subrayado el consejero.



Nieto ha añadido que el acuerdo transitorio, del que informará cuando sea una realidad, "no se puede trocear" y, una vez suscrito, "será aplicado y deberá ser cumplido íntegramente, no por partes".



Ese acuerdo inicial, que tiene una serie de estipulaciones que no ha detallado, será transitorio porque servirá durante un tiempo hasta que los Gobiernos afectados logren tener una solución definitiva a esta situación, creada desde el pasado mes de septiembre.