Política

En su blog

El lehendakari 'celebra' que Bizkaia se sume al debate fiscal

Redacción

08/12/2011

Aboga por luchar contra el fraude y aumentar la presión y reprocha al PNV su actitud hasta ahora "belicosa" ante la reforma fiscal.

El lehendakari Patxi López celebra que la Diputación de Bizkaia "haya asumido" el debate sobre una reforma fiscal y "esté de acuerdo en que debamos tomar medidas de calado", extremos que se desprenden, a su juicio, de las recientes declaraciones del diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga.

Así se expresa en su blog, donde subraya también que si "estamos de acuerdo en el diagnóstico, toca ahora compartir también la receta con la que salir de este bache", señalando como vías en este sentido la lucha contra el fraude y el aumento de la presión fiscal.

El lehendakari recuerda que "en este tiempo ha sido el partido al que pertenece el señor Iruarrizaga (PNV) y, muy especialmente, la institución a la que representa, la más belicosa ante todo planteamiento de reforma fiscal". "Por eso, me alegro de que ahora el diputado de Hacienda comparta el diagnóstico, aunque me temo que no tanto la solución", indica.