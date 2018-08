Política

Polémica con La Rioja

Anasagasti sobre Pedro Sanz: 'Es un enfermizo antivasco, un chulo'

Redacción

10/12/2011

En un post publicado en su blog, el senador del PNV considera que se impone "arbitrar un impuesto especial para los riojanos que utilicen el aeropuerto de Bilbao".

El senador del PNV Iñaki Anasagasti ha calificado al presidente de La Rioja, Pedro Sanz, de "enfermizo antivasco", "chulo insoportable", "mal gobernante y provocador". En un artículo publicado en su blog el dirigente jeltzale se ha referido así a la polémica mantenida con La Rioja en materia sanitaria y ha expresado que, tras la situación vivida, lo que se impone es "arbitrar un impuesto especial para los riojanos que utilicen el aeropuerto de Bilbao, para cuantificar el gasto de suelo de la terminal, así como a los que vienen a la Ópera y al Corte Inglés".

Refiriéndose al presidente de La Rioja, Anasagasti ha afirmado qu "este señor es un enfermizo antivasco, un chulo insoportable, un mal gobernante y un provocador que, además, ha dejado a la altura del barro al bueno del consejero Bengoa que jamás debió ir a Logroño con los pantalones en la mano. ¿Para qué le ha servido? Para nada. Para que este pésimo funcionario le insulte, le veje, le rebaje su gesto, y se burle de él", denuncia.

Por último, el senador jeltzale afirma que consideraba a los ciudadanos riojanos "más inteligentes y más solidarios". "No me extraña que algunos txikiteros cuando piden un vino digan que sea de la Rioja alavesa, pero no del tirapiedras de Pedro Sanz, que es del PP", concluye.