02/04/2021 12:06 Política Aberri Eguna Podemos Euskadi: "La patria vasca se construye desde la defensa de lo público" E. G. | EITB MEDIA La formación morada ha animado a participar este domingo en la iniciativa impulsada por Euskal Herria Batera, tal como ha hecho EH Bildu.

La coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, en una foto de archivo de EFE

Podemos Euskadi ha animado a participar este domingo en la iniciativa impulsada por Euskal Herria Batera con motivo del Aberri Eguna y ha reivindicado que "defender la patria vasca es defender lo público, la construcción de lo común y la preservación de sus recursos y su riqueza". Asimismo, ha denunciado que "quienes trocean la riqueza de Euskadi para venderla al mejor postor son los mismos que pretenden repartir el carné de buen vasco y se envuelven en la ikurriña".

La formación morada ha hecho público este jueves el manifiesto que ha elaborado con motivo de la celebración este 4 de abril del Aberri Eguna, en el que advierte de que "la patria vasca no empieza y acaba el día del Aberri Eguna". En este sentido, señala que "se trabaja día a día porque todavía queda mucho por construir en Euskadi, y más aún en estos momentos de pandemia y crisis a todos los niveles, donde es necesario reivindicar y defender los cuidados a viva voz y poner la vida en el centro desde la perspectiva feminista y ecologista".

El movimiento ciudadano Euskal Herria Batera ha planteado celebrar el Aberri Eguna mediante un gesto colectivo que consistirá en cantar a las 12:30 horas en todos los pueblos vascos tres populares canciones: "Gernikako Arbola", "Txoriak Txori" e "Ikusi Mendizaleak". Además, se insta a la población a colocar en las ventanas y balcones "nuestros símbolos". EH Bidu también se ha sumado a esta iniciativa.

Para la formación que lidera en Euskadi Pilar Garrido, la soberanía supone "cuidar de nuestro entorno y no proyectar explotaciones de gas que contaminen nuestros pueblos, huir de la temporalidad laboral que tanto afecta a nuestro sector público, garantizar unos servicios públicos de calidad y no apostar por su privatización, defender el bienestar del país a partir de un sistema fiscal más justo que no baje la fiscalidad a los más ricos".

Para Podemos Euskadi, "defender la patria vasca supone, desde luego, no trocear la riqueza para venderla al mejor postor, no dejar que fondos buitre especulen con nuestras casas, no privatizar servicios públicos, no ayudar a desmantelar nuestro tejido industrial y no convertir nuestra tierra en una parcela al servicio del capital extranjero".

De este modo, cuestiona "de qué nos sirve asumir las competencias que nos corresponden si luego vendemos su gestión a empresas multinacionales propiedad de fondos de inversión", como a su juicio ha ocurrido de manera "flagrante" en el caso de las residencias de mayores, "cuya privatización ha provocado la llegada masiva de fondos buitre como Adriano Care, que monopoliza un ingente número de plazas en Euskadi".

"Reivindicamos el día de la patria vasca sin complejos, con voz alta y clara: queremos un país donde la igualdad y la dignidad de sus habitantes estén garantizadas y, para ello, la riqueza material de nuestro pueblo debe estar bien repartida entre todas las vascas y los vascos", concluye el manifiesto.