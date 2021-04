04/04/2021 17:27 Política Final de Copa Iriarte denuncia la "irresponsabilidad institucional" en los incidentes de la Copa EITB Media | Agencias La portavoz de EH Bildu ha criticado los comportamientos individuales, pero opina que "no se puede culpar a la ciudadanía de que se haya sumado a eso porque es lo que se ha fomentado". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Recibimiento al autobús de la Real Sociedad. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha afirmado que se han dado comportamientos individuales "irresponsables" con motivo de la final de Copa del Rey, pero cree que ha habido una "gran irresponsabilidad, sobre todo institucional"

En una entrevista a la Cadena Ser, Iriarte ha afirmado que ha habido una "gran irresponsabilidad, sobre todo institucional", empezando por la fecha del partido, porque no cree que el mejor día sea un sábado en Semana Santa, y también se ha preguntado si era necesario que, tanto la Real como el Athletic, hicieran públicos sus horarios para ir al aeropuerto.

"No era necesario que las medidas restrictivas se adoptaran una semana antes de Semana Santa y que, se nos dijera que pasara lo que pasara, hasta la Semana de Pascua no se iba a replantear nada", ha indicado.

Iriarte no niega que ha habido comportamientos individuales "irresponsables" pero, si tras un año de suspensión se decide que hay que jugar el partido ahora y se monta una "campaña de propaganda porque se necesita ilusión", luego "no se puede culpar a la ciudadanía de que se haya sumado a eso porque es lo que se ha fomentado".

"No vale echarse las manos a la cabeza cuando previamente has hecho todo lo que ha estado en tu mano para que el resultado fuera el que vimos ayer, sin que con esto exonere a nadie de sus irresponsabilidades", ha añadido. Iriarte ha indicado que, desde el comienzo, EH Bildu ha pedido "responsabilidad individual y colectiva a todo el mundo".

Ante el dispositivo policial establecido hoy por la Ertzaintza para evitar aglomeraciones, Iriarte, tras afirmar desconocer cuáles son las medidas adecuadas porque "no es jefa del Departamento ni ertzaina", cree que estas medidas van "en la dirección adecuada".

"Si se intenta controlar que la gente no se agolpe y que no se amontone, desde luego los resultados serán mejores, se tenía que haber hecho, y si los equipos no hubieran dicho cuándo salen, la afición se hubiese quedado en su casa o en su entorno y no hubiese ocurrido las cosas que hemos visto estos días", ha añadido.

Iturgaiz critica a Urkullu por falta de previsión

En un mensaje en redes sociales, Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, ha condenado "los lamentables incidentes" provocados por "individuos que no representan ni valores ni colores del Athletic Club".

"Y que diga ahora Urkullu que hay mucho de lo que reflexionar... Prevenir, prevenir mucho antes es lo que hay que hacer", ha añadido.