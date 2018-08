Política

Lehendakari: 'Es una torpeza política negar el grupo a Amaiur'

16/12/2011

La coalición abertzale no descarta pactar con Geroa Bai para poder formar grupo, aunque el PP ya ha advertido de que no permitirá esta fórmula.

El diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo ha reconocido este viernes que, tras la decisión del PP de rechazar su petición de formar grupo parlamentario propio, estudian la posibilidad de pactar con otras fuerzas políticas, como Geroa-Bai, para cumplir los requisitos que establece el reglamento, si bien se ha mostrado convencido de que la intención del PP es tumbar cualquier propuesta que presenten.

Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE, Europa Press, en la que ha reiterado que no es necesario darle "muchas vueltas" a esta cuestión porque el dictamen emitido por el PP "deja a las claras una intencionalidad evidente", lo que les lleva a pensar que "cualquiera de las opciones que pudieran plantear sería tumbada por esa falta de disposición".

"Se le ha dado muchas vuelvas, y no solo porque entendemos el derecho que nos asiste, sino porque el resto de los partidos nos han ofrecidos su voluntad al facilitarnos diputados. Con IU, y con ERC se ha comentado mucho, y con Geroa-Bai, podría ser que pudiéramos formarlo, pero yo no le daría muchas vueltas", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "seguramente" recurrirán la decisión de la Mesa de la Cámara ante el Tribunal Constitucional en estas 24 horas.

Dicho esto, ha señalado que conseguir formar el grupo propio no es su "objetivo último" sino "una herramienta de trabajo" para cumplir sus compromisos con la sociedad vasca, al tiempo que ha asegurado que los vascos "no van a entender" la decisión del PP. "Con o sin grupo vamos a trabajar con la misma determinación", ha apuntado.

El PP no permitirá el pacto con Geroa Bai

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos (PP), ha advertido a Amaiur de que no tendrá grupo aunque pacte con Geroa Bai.

"El diputado por Navarra [Sabino Cuadra] no tiene la consideración de diputado puesto que ni prometió ni juró en la sesión ejecutiva y por tanto no sería posible. Además, no tenemos pleno hasta el lunes que es cuando acaba el plazo de presentación y de constitución de los grupos y ya no puede acreditarse porque tiene que hacerlo en pleno. Por tanto, es imposible", ha insistido, en una entrevista en la cadena Cope.

Asimismo, Villalobos ha criticado la posición mantenida por el PSOE ya que, a su juicio, el haberse abstenido en la votación es una actitud "infantil" y "extraterrestre".

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha subrayado que el veto a Amaiur se basa en un informe que considera "de peso y suficiente", y ha negado la existencia de algún otro informe previo sobre este asunto que aconsejara lo contrario.

Durante su conferencia de prensa tras reunirse con el rey Juan Carlos, Posada no se ha pronunciado sobre el recurso de Amaiur o sobre la posibilidad de que opte por pactar con Geroa Bai para formar grupo parlamentario.



El lehendakari ve "torpe" dejar sin grupo a Amaiur

El lehendakari, Patxi López, también se ha referido a este tema y ha considerado que dejar sin grupo parlamentario a Amaiur es una "torpeza política" que favorece el victimismo de la coalición abertzale.

López ha hecho estas declaraciones en su respuesta a una interpelación del representante de UPyD, Gorka Maneiro, en el pleno de control del Parlamento Vasco sobre los pasos que tiene previsto dar para lograr la derrota definitiva de ETA.

Así, el jefe del Ejecutivo vasco ha manifestado a Maneiro que "parte de la sociedad ha decidido que su representación esté en Amaiur, algo que se no puede poner permanentemente en solfa agrediendo esta realidad dejándoles sin grupo propio".

A su juicio, tras el anuncio de ETA del cese de la violencia es hora de avanzar en el reconocimiento de la nueva situación y para ello es "bueno que se integren de la democracia" los que han estado fuera de ella durante años.