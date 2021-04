10/04/2021 11:21 Política 'Parlamento en las Ondas' La oposición y el PSE rechazan explorar gas en Subijana, como defiende el PNV EITB Media | Agencias El PNV cree que las energías de transición como el gas serán necesarias los próximos años, y el resto de partidos piensa que la Ley de Cambio Climático no permitirá explorar en Armentia-2. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 'Parlamento en las Ondas'. Imagen de un vídeo de EITB Media 53:49 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En el debate de "Parlamento en las Ondas", de Radio Euskadi, los partidos de la oposición y el PSE-EE han mantenido su rechazo al proyecto de exploración de gas en Subijana (Álava), mientras el PNV ha destacado que en los próximos 20 años se necesitarán energías de transición como el gas, que Euskadi deberá seguir comprando.

Los parlamentarios se han referido a la voluntad del Gobierno Vasco de seguir adelante con el proyecto de exploración del pozo de gas de Armentia-2, ya que considera que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobado en el Congreso de los Diputados, "no condiciona" la exploración de Subijana.

El representante del PNV Luis Javier Telleria ha defendido que la Ley de Cambio Climático es "importantísima" en cuanto que va a cambiar muchos aspectos relativos a la generación de energía a largo plazo, por lo que ha lamentado que los partidos se queden "con la anécdota de un pocito que puede tener gas o no en Subijana".

Ha advertido que el PNV ha aprobado la ley en el Congreso porque el Gobierno Vasco cree en el cambio climático y ha asegurado que "a pesar de todo, en los próximos 20 años se necesitarán energías de transición como el gas y deberemos seguirlo comprando", para añadir que en Vitoria-Gasteiz el Gobierno Vasco solo tiene "la posibilidad de indagar un pozo de gas".

El representante de EH Bildu Mikel Otero ha destacado que el PNV se ha quedado "solo" en su defensa del proyecto de sondeo del pozo Armentia-2, del que ha dicho que "no tiene apoyo político, ni social", y el Plan Urbanístico de Vitoria "no lo quiere".

En esta línea, ha criticado que el PNV tenga este tema en los tribunales, aludiendo a la decisión de la sociedad pública Shesa, de la que forma parte el Gobierno Vasco, de recurrir la denegación, por parte del Ayuntamiento de Vitoria, de la licencia para la exploración del yacimiento de gas en Subijana, "a pesar de que sabe que una vez se confirme" la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, no se va a poder explotar.

En nombre del PSE-EE, su portavoz Eneko Andueza ha señalado que el posicionamiento socialista ha sido "muy claro" en Juntas y en el Ayuntamiento de Vitoria, oponiéndose al proyecto. "Entendemos que la exploración del pozo de Armentia no es una alternativa y va en consonancia con lo aprobado en el Congreso", ha añadido.

A su juicio, el proyecto no es "factible, ni favorable a los objetivos planteados" y ha subrayado así la apuesta del PSE por "llegar cuanto antes a tener energías 100 por 100 renovables".

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos David Soto ha coincidido con Mikel Otero en que "no tiene ningún sentido seguir explorando, cuando no se va a poder extraer nada" si existiese gas en Subijana.

"No llegamos a entender el delirio al que está llegando una parte del Gobierno Vasco en relación con su interés en continuar con una exploración que no va a derivar en nada. En caso de que existiese gas, hay una ley que impide explotarlo", ha señalado. En este sentido, ha apuntado que "no hay ningún argumento lógico, viendo la oposición del Ayuntamiento de Vitoria. Todos los partidos del Ayuntamiento y una inmensa mayoría del Parlamento vasco, sitúan al PNV en un callejón sin salida".

Desde las filas de PP+CS, la parlamentaria Laura Garrido ha afirmado que cuando alguien pide explorar "es para explotar", y ha incidido en que detrás de ello está una empresa participada por el Gobierno Vasco.

"Es un tema que creemos que no puede tener recorrido y es incompatible con el valor ambiental de la zona", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que la licencia ha sido rechazada por parte del Ayuntamiento, aunque está recurrida por el Gobierno Vasco.

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que en el caso del pozo de Subijana hay una disputa "del PNV con el PNV, de Arantxa Tapia con el alcalde de Vitoria".

"Hay una normativa a respetar, un planteamiento urbanístico de Vitoria, van a poder explorar pero no extraer", ha insistido, para criticar que "esto nos supondría a los vascos 20 millones de euros", por lo que lo ha calificado de "espectáculo lamentable" y ha dicho no entender que se pueda gastar ese dinero en ese proyecto.