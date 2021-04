13/04/2021 10:31 Política coronavirus Gobiernos y partidos, divididos ante un eventual fin del estado de alarma E. G. | EITB MEDIA El lehendakari pidió ayer prolongarlo, ante lo que el Gobierno español reiteró que las CCAA tienen suficientes leyes para controlar la pandemia. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU abogan por alargarlo. Escuchar la página Escuchar la página

Un eventual fin del estado de alarma, anunciado el pasado martes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha generado disparidad de opiniones sobre las consecuencias que podría acarrear en el control de la pandemia.

El lehendakari Iñigo Urkullu pidió ayer a Sánchez alargarlo más allá del 9 de mayo para que las comunidades autónomas (CCAA) tengan garantías jurídicas. La portavoz del Gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se apresuró a contestar que las CCAA cuentan con la "legislación ordinaria suficiente" para abordar el control de la pandemia sin necesidad de un nuevo estado de alarma.

Urkullu aseguró, en una entrevista a Radio Euskadi, que el estado de alarma seguirá siendo "necesario" hasta que no llegue la inmunidad de rebaño. Montero, en su respuesta, defendió que el estado de alarma no depende "de que se pida o de que alguien presione", sino de la evolución de los datos, porque la restricción de derechos "no es un elemento deseado".

En la misma línea, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que la situación en mayo será "muy diferente" a la que había en octubre, mes en el que se decretó por segunda vez esta medida desde el inicio de la pandemia. Asimismo, apuntó que las comunidades autónomas cuentan, "independientemente" del estado de alarma, con "capacidades más altas para tomar decisiones".

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha contestado a ambos afirmando que no ve "dónde están los instrumentos legales" para las comunidades autónomas tras la conclusión del estado de alarma y ha considerado que, tras las elecciones de la Comunidad de Madrid, "a partir 5 de mayo hay tiempo para que los partidos políticos, poniéndole dos dedos de frente, busquen una solución puente" que dé "seguridad a todos".

El Gobierno de Navarra, a través de su portavoz Javier Remírez, insistió ayer en que la Comunidad foral tiene "los instrumentos necesarios" para poder tomar medidas para hacer frente a la covid-19 cuando se levante el estado de alarma.

Opiniones de los partidos vascos

En la misma línea, el PSE-EE, socio del Gobierno Vasco junto al PNV, defendió las posibles decisiones del presidente español. Entrevistado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria el portavoz parlamentario de los socialistas vascos, Eneko Andueza, aseguró que "cualquier decisión que adopte el Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez estará basada en la sensatez, en la prudencia y, sobre todo, en la responsabilidad, como lo ha venido haciendo hasta ahora". Según Andueza, "el Gobierno Vasco cuenta con todas las garantías, los instrumentos y las herramientas necesarias para hacer frente a una situación de este calibre".

Difiere de esa postura, la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, quién aseguró ayer en Radio Euskadi que "sin estado de alarma no tenemos herramientas suficientes para tomar determinadas decisiones de manera autónoma".

Por último, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado hoy partidario de que el Gobierno español prorrogue el estado de alarma, ya que de no mantenerlo no habría "instrumentos" para poder tomar medidas en Euskadi para hacer frente a la pandemia del coronavirus.