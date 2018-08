Política

Debate de investidura

Rubalcaba pregunta a Rajoy cuándo dará 'las malas noticias'

20/12/2011

Rubalcaba ha criticado que Rajoy se opusiera con "uñas y dientes" a la subida del IVA que hizo el gobierno socialista y que ahora diga en el Parlamento que "quizá" lo suba "próximamente".

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rubalcaba ha preguntado a Mariano Rajoy cuándo dará "las malas noticias" porque, a su juicio, es imposible reducir el déficit y a la vez subir las pensiones hacer "muchas desgravaciones fiscales" y no subir los impuestos.



Rubalcaba ha anunciado esta tarde que su grupo votará que "no" a la investidura de Mariano Rajoy, aunque ha adelantado que mantendrán un espíritu "positivo" en esta Legislatura.

El dirigente socialista ha argumentado que está en "desacuerdo" con muchas de las cosas que hoy ha dicho Mariano Rajoy durante su discurso y también con otras muchas que no ha dicho pero que cree que el futuro presidente va a hacer y no le gustan.

El presidente del grupo socialista en el Parlamento ha pedido al próximo presidente del Gobierno que aclare si va a subir el IVA y si reformará el sistema de pensiones como parte de sus medidas para lograr reducir el déficit en 16.500 millones de euros en 2012.



Rubalcaba también le ha pedido que explique lo que significa que la pensión sea mas proporcional a las cotizaciones y le ha recriminado que se opusiera a la reforma del sistema de la Seguridad Social y ahora pretenda acercar la edad real de jubilación a la edad legal.



"No sé si dice la legal que ya son 67 años u otra o si usted va a cambiarla y retroceder a los 65 años", ha aseverado, tras preguntarle "cuándo va a dar las malas noticias".



El portavoz socialista ha advertido al nuevo presidente que sólo con un ajuste social "no llegamos" a la consolidación fiscal y a recuperar el crecimiento de la economía, ya que una política de consolidación fiscal excesiva conduce al "estrangulamiento".



Asimismo, ha señalado que la reforma del sistema financiero debe ser "cuanto más rápida mejor" y que habrá que discutir si se establece o no un banco malo para los activos tóxicos procedentes del sector inmobiliario.



En lo que ha sido claro es en que "no debe haber fondos públicos para los que especularon y les ha salido mal", sobre lo cual ha pedido a Rajoy que se pronuncie.



Lucha antiterrorista



El presidente del grupo socialista del Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha garantizado al próximo jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, la lealtad del PSOE en la lucha contra el terrorismo.



Rubalcaba ha señalado que aún quedan muchas cosas por hacer en este ámbito. "Le quiero ofrecer la lealtad del PSOE; le quiero decir que soy un convencido de que es a usted y a su ministro del Interior a quienes corresponderá establecer las líneas de lucha antiterrorista", ha añadido.



Respuesta de Rajoy



El candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no tiene intención de subir los impuestos, ya que considera que "no es lo más razonable" dadas las dificultades que están atravesando las empresas y ciudadanos españoles. Asimismo, ha asegurado que no modificará la edad de jubilación.



Rajoy ha respondido así al líder del grupo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que durante su intervención en el debate de investidura le ha pedido que aclarara si pensaba subir el IVA u otros impuestos.