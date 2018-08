Política

Debate de investidura

Amaiur pide a Rajoy que se implique en la solución del conflicto vasco

20/12/2011

Mariano Rajoy ha señalado que es "muy consciente" de la situación en el Pais Vasco, pero que aquellos que defienden la ley y la democracia no tienen que dar ningún paso.

Amaiur ha pedido hoy a Rajoy que reflexione sobre los resultados electorales en el País Vasco y Navarra y reconozca que se ha producido un "cambio de ciclo", y le ha instado a escuchar a la coalición abertzale del mismo modo que lo harán ellos: "Estamos condenados a entendernos".



Así lo ha subrayado el portavoz de Amaiur en el debate de investidura, Iñaki Antigüedad, quien ha insistido en que el apoyo mayoritario en Euskadi a la coalición abertzale el 20N indica que "la gran mayoría" de la sociedad vasca cree que "el conflicto tiene naturaleza política" y se dan las condiciones para superarlo.



Antigüedad ha señalado que Amaiur está a favor de un Estado vasco pero no ha venido al Congreso a reclamar la independencia, sino la resolución del conflicto y la búsqueda de un ámbito de decisión propio "sin obsesiones identitarias".



El diputado de la coalición abertzale ha insistido en pedir al próximo presidente del Gobierno que "mire la foto" electoral de Euskadi, una imagen "muy clara" de que se ha producido una inflexión. "Tómese su tiempo pero no diluya la foto del norte en la foto del Estado", ha añadido Antigüedad al recordarle que Amaiur ha sido la fuerza más votada en el País Vasco con 333.000 apoyos y siete escaños.



Por eso, ha pedido a Rajoy que se arriesgue y sea "radical", pero no en una de las acepciones que hace el diccionario de la Real Academia de esta palabra, cuando habla de "extremoso y tajante", sino en otra en la que lo define como "partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático". En ese sentido, ha pedido a Rajoy un cambio en la política penitenciaria como una de las medidas a tomar en la resulución del problema vasco.



Asimismo, Antigüedad ha recordado que la coalición independentista reconoce "a todas las víctimas" de la violencia y ha pedido el "100% de memoria" para "el 100% de las víctimas" en el conflicto vasco.





Rajoy: "Yo a usted no le debo nada"

En su turno de réplica, el futuro presidente del Gobierno ha dicho al portavoz de Amaiur, Iñaki Antigüedad, que lo único que están esperando los españoles es que ETA anuncie su disolución irreversible y le ha advertido: "Yo a usted no le debo nada".



Rajoy ha asegurado ser "muy consciente" de la situación en el País Vasco y ha recordado que durante dos años fue ministro del Interior y que tuvo que asistir a varios funerales de víctimas de ETA.



Dicho eso, ha aclarado al portavoz de Amaiur que la izquierda abertzale tiene sus votos, como el PSOE o el PNV, pero que el PP tiene más sufragios que ellos en el País Vasco y Navarra, aunque "eso no significa nada", porque lo importante en democracia es que todas las ideas son defendibles.



"Usted ha venido aquí y ha dicho lo que le ha parecido oportuno y conveniente", ha indicado, para agregar a continuación que lo que no es defendible son los métodos no democráticos.



Así las cosas, y ante las palabras de Antigüedad de que la izquierda abertzale ha dado pasos, Rajoy ha preguntado retóricamente qué pasos tiene que dar él ahora y quienes defienden la democracia, la paz y la ley.

Tras insistir en que quienes tienen que dar pasos son "quienes no hacen eso", ha hecho hincapié en que el paso que están esperando todos los españoles es que ETA, que "todavía existe", anuncie su disolución irreversible.







Antigüedad: "La paz se hace hablando con el enemigo"

En su réplica al futuro presidente del Gobierno, Antigüedad ha insistido en que es necesario que los partidos hablen, incluidos Amaiur y el PP aunque sean adversarios, y ha reiterado que unos y otros están "condenados" a dialogar aunque partan de enfoques muy divergentes, "cada cual con sus identidades y sus obsesiones".

También ha asegurado que la coalición va a "perseverar" en la resolución del conflicto vasco y ha recordado al líder del PP, Mariano Rajoy, que "la paz se hace con el enemigo, no con el amigo".