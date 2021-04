22/04/2021 22:33 Política Navarra Detenidas de LAB denuncian que bastaba con una citación agencias | eitb media Por su parte, el grupo de EH Bildu en el Parlamento de Navarra ha solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno español en Navarra, José Luis Arasti. Escuchar la página Escuchar la página

Los seis integrantes del sindicato LAB (cuatro mujeres y dos hombres) que fueron detenidos el pasado martes por su participación en dos acciones reivindicativas han rechazado el operativo policial desplegado para su arresto y han destacado que, si les querían imputar, bastaba con una citación judicial.

Estas personas fueron detenidas en relación con sendas protestas llevadas a cabo en las últimas semanas, una de ellas con el lanzamiento de polvo rojo de un extintor contra la sede de la CEN y la otra con un corte de tráfico en la N-121 para reclamar un convenio en el sector de limpieza.

Según han relatado en conferencia de prensa, de los seis detenidos, una sindicalista fue puesta en libertad el mismo martes, y los otros cinco pasaron la noche en el calabozo de la Policía Municipal, ya que el de la Policía Nacional estaba en obras. Ese día prestaron declaración policial en presencia de sus abogados.

En la mañana del miércoles se acogieron a su derecho a no prestar declaración judicial y quedaron en libertad acusados de amenazas y coacciones.

"Queremos dejar claro que en esas dos acciones por las que fuimos detenidas no se amenazó, nadie salió herido", no hubo ningún daño y "desde luego no hicimos nada que suponga una operación semejante contra nosotras", ha declarado una de las detenidas.

Al respecto, ha apuntado que, "si los empresarios y la policía consideran que tendríamos que ser detenidas o imputadas por estos hechos, valdría con mandarnos una citación y no montar ese operativo policial que de todas maneras sobraba".

En la rueda de prensa, dos de las detenidas han leído un comunicado en el que se subraya que "las trabajadoras de los sectores feminizados y precarizados no estamos dispuestas a seguir haciendo el juego al sistema, ni a trabajar gratis o mal pagadas para éste".

EH Bildu pide explicaciones

Por su parte, el grupo de EH Bildu en el Parlamento de Navarra ha solicitado la comparecencia del delegado del Gobierno español en Navarra, José Luis Arasti, al objeto de explicar la actuación policial.

EH Bildu ha calificado estas detenciones de “auténtica desproporción”, ya que se trata de seis personas delegadas del sindicato detenidas por diversas acciones sindicales de protesta "relacionadas con la brecha salarial y las condiciones de trabajo en los ámbitos feminizados y precarios como es el de la limpieza y sin ningún tipo de notificación previa para ir a declarar al juzgado, algo fuera de cualquier parámetro democrático”, ha censurado.