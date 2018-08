Política

Presentación de la candidatura

Rubalcaba apoya las primarias abiertas y dice no tener rivales

Redacción

30/12/2011

El exministro ha asegurado que dentro del partido solo tiene amigos y ha prometido un proyecto fundamentado en el cambio y la unidad.

El candidato a la Secretaría General del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba se ha mostrado hoy dispuesto a permitir que los simpatizantes puedan participar en los procesos de primarias ya existentes en el partido para elegir a los candidatos a cargos institucionales como el de presidente del Gobierno.

Rubalcaba se ha mostrado conforme con esa posibilidad en su intervención en el acto celebrado en Madrid en el que ha lanzado su candidatura para liderar el PSOE.

El exvicepresidente del Gobierno ha señalado que, después de la derrota electoral, el PSOE ha de cambiar muchas cosas, y aunque ha hecho hincapié en que no sólo ha de haber modificaciones en la forma de elegir a sus representantes, sí ha defendido que también se aborde este cambio.

Al respecto, ha señalado que algunos de sus compañeros socialistas (entre ellos Carme Chacón, aunque no la ha citado en ningún momento, o Tomás Gómez, presente en el acto) y algunas federaciones están planteando que se elija al candidato a la Presidencia del Gobierno mediante un proceso de primarias abiertas.

"Perfecto", ha señalado Rubalcaba antes de advertir de que ha de hacerse fundamentalmente con el objetivo de cambiar la cultura política existente en el partido.

Hasta ahora, los afiliados del PSOE participan en la elección de los candidatos a jefe de Gobierno, presidentes autonómicos y alcaldes, pero no pueden hacerlo los simpatizantes.

La modificación permitiría que éstos también pudieran hacerlo en el futuro, a semejanza de lo que ocurre ya en el Partido Socialista francés.

"No se trata sólo de que millones de españoles participen en la elección de nuestro candidato, que también, sino de que todos ellos estén conectados con la vida del partido", ha insistido Rubalcaba antes de reiterar su disposición a revisar las estructuras internas socialistas.

No tiene rivales, son compañeros

El candidato a la secretaría general del PSOE ha asegurado que, ante el proceso interno para liderar el partido, él no tiene rivales ni adversarios en el seno del mismo, sólo compañeros, y ha prometido un proyecto fundamentado en el cambio y la unidad.

En un salón abarrotado y en presencia de dirigentes socialistas que no se han decantado por él como candidato (como Tomás Gómez, José María Barreda o Roberto Jiménez) ha agradecido la presencia de todos los que han acudido al acto incluidos los que ha dicho que es consciente de que no le van a apoyar.

"Sé distinguir entre adversarios y compañeros, y en el PSOE no tengo adversarios", ha subrayado sin citar en ningún momento a la exministra Carme Chacón y antes de asegurar que quien no practique la tolerancia y el respeto no estará en su candidatura.

Rubalcaba ha explicado que se ha decidido a dar el paso porque cree que puede ser útil para el PSOE y para el país, y porque puede ofrecer soluciones nuevas para problemas nuevos.