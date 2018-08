Política

El alcalde electo de Garinoain, de DNE, no toma posesión de su cargo

30/12/2011

El candidato de la formación ultraderechista no se ha presentado este viernes a la toma de posesión. Si no lo hace en 48 horas, debería ser investido el siguiente en la lista.

El alcalde electo de Garinoain (Navarra), de la ultraderechista Derecha Navarra y Española (DNE), no se ha presentado este viernes a la toma de posesión del cargo, por lo que si no lo hace en las próximas 48 horas, la alcaldía pasaría al número dos de la lista.



DNE se hizo con la alcaldía de Garinoain en las pasadas elecciones del 20 de noviembre al ser la única lista presentada a los comicios. Solo obtuvo un 5,6% de los votos emitidos, 18 papeletas, frente a 305 en blanco.



Con motivo de la toma de posesión del cargo prevista para hoy, cerca de 200 vecinos de la localidad navarra se han concentrado, vestidos de negro y en silencio, en contra de que DNE acceda a la alcaldía.



En la fachada del Ayuntamiento cuelgan un crespón negro y dos pancartas en las que se lee '¿Qué parte del 'no' no entendéis? y 'Contra los especuladores políticos'. Además, los vecinos concentrados han portado una pancarta con el lema 'no nos representáis'.

La Policía Foral ha desplegado un fuerte dispositivo en la entrada del pueblo y en los alrededores del Ayuntamiento.

Hasta el lugar también se han desplazado el parlamentario de Bildu Víctor Rubio y la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón.