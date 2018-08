Política

El PSOE critica al Gobierno por escudarse en estimaciones

30/12/2011

La portavoz de Economía Rodríguez-Piñeiro, ha criticado hoy que el Gobierno haya usado estimaciones sobre el déficit para hacer recortes “injustos e ineficientes” y ha calificado de “fraude electoral” la actuación del Ejecutivo Mariano Rajoy.

En una rueda de prensa, Rodríguez-Piñeiro ha señalado que la desviación del déficit público corresponderá a las Comunidades Autónomas y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha usado como "excusa" no conocer estos datos, ya que sabe bien la realidad de las regiones, donde gobierna en la mayoría. "O los presidentes de las Comunidades Autónomas han engañado a Rajoy o Rajoy engaña a todos los españoles", ha afirmado.



Rodríguez-Piñeiro ha insistido en que las previsiones del anterior Gobierno eran que el objetivo del déficit se cumpliera y subrayó que no habrá desviación por parte de la Administración Central del Estado. "No se puede hacer ajustes con estimaciones", criticó.

Para la responsable del PSOE, lo prudente y riguroso hubiera sido esperar a tener los datos y entonces actuar pero no con unos ajustes que castigan a las clases medias, los asalariados, pensionistas y autónomos.

"Son unos ajustes insolidarios que van a generar más crisis y más desempleo en un país que necesita un ajuste compatible con el crecimiento económico", dijo Rodríguez-Piñeiro, quien adelantó que Alfredo Pérez Rubalcaba ha convocado una reunión con su equipo económico mañana para analizar las medidas.



"Que Rajoy dé la cara porque es un fraude a sus electores y un engaño a todos los ciudadanos", añadió.



Desde el PSOE también criticaron que frente a las subidas generalizadas de impuestos, el Gobierno haya recuperado la deducción por compra de vivienda habitual, el que "alimentó" la burbuja inmobiliaria.