13/05/2021 14:09 Política Vacunaciones irregulares El Parlamento Vasco rechaza la reprobación de la consejera Gotzone Sagardui E. G. | EITB MEDIA PNV y PSE-EE hacen valer su mayoría absoluta para rechazar las peticiones de censura de EH Bildu y PP+Cs y la enmienda de EP-IU para "depurar las responsabilidades" de las vacunaciones irregulares.

El pleno del Parlamento Vasco ha rechazado, con los votos de PNV y PSE-EE, las propuestas de reprobación de EH Bildu y PP+Cs de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, a petición de EH Bildu, por las vacunaciones irregulares en los hospitales de Basurto y de Santa Marina de Bilbao. La Cámara también ha rechazado un texto alternativo presentado por Elkarrekin Podemos-IU en el que se pedía "depurar todas las responsabilidades" del caso.

La coalición soberanista registró en febrero la iniciativa, pero la dejó a la espera del desarrollo de los acontecimientos y para "dar margen de confianza" al Ejecutivo. No obstante, EH Bildu decidió la semana pasada reactivarla e incluirla en el orden del día del pleno de este jueves por la oposición de PNV y PSE-EE a unas comparecencias para explicar esas vacunaciones.

La consejera de Salud se enfrenta a la petición de censura con el apoyo al completo del gobierno de coalición del PNV y el PSE-EE, que han querido dejar patente con la presencia de las consejeras y los consejeros en la sesión plenaria. Sagardui ha llegado al Parlamento acompañada por el lehendakari, que el pasado viernes mostró su apoyo incondicional a la titular de Salud: "Gotzone tienes mi confianza y no solamente la mía, tienes la de todo el Gobierno Vasco", manifestó.

El debate ha comenzado pasadas la 12:00 horas con la comparecencia de Rebeca Ubera, de EH Bildu, que ha comenzado diciendo que la reprobación "no es una buena noticia" ni para el Gobierno Vasco ni para la coalición, y ha insistido en que se ha "visto obligada" a presentarla. Según ha argumentado, "es asumible no acertar en las decisiones, pero lo que no es aceptable es mentir en sede parlamentaria, y utilizar la mayoría absoluta para encubrir esa mentira".

Tras Ubera, ha tomado la palabra Jon Hernández, en nombre de Elkarrekin Podemos-IU, que ha presentado un texto en el que pide "depurar todas las responsabilidades" en las vacunaciones irregulares de Santa Marina y Basurto, pero no la reprobación de la consejera. Hernández ha resaltado que su grupo apoyaba la creación de una comisión de investigación para aclarar lo sucedido, y ha lamentado que fue rechazada por la Cámara. En su opinión, en toda esta crisis el Gobierno Vasco ha demostrado que "no quería transparencia, lo que quería era pasar página".

Laura Garrido, portavoz sanitaria del PP+Cs (grupo que también ha pedido la reprobación de Sagardui), ha sido muy crítica con la gestión del Ejecutivo autonómico de la pandemia y ha asegurado que esperaban una renuncia por parte de la consejera o alguna decisión del lehendakari y "no tener que llegar a este punto". Así, ha acusado a Sagardui de protagonizar "una huida hacia adelante y demonizar a todo aquel que discrepaba con ella", para no revelar "la verdad" de lo sucedido. ¿A qué tienen miedo?, ha preguntado, al tiempo que ha criticado que el Gobierno Vasco no haya remitido el expediente sobre las vacunaciones a los grupos parlamentarios.

Ante las críticas, los socios de gobierno (PNV y PSE-EE) han defendido la gestión de Sagardui, y han criticado a la oposición por haber sentenciado la culpabilidad de la consejera de Salud desde que se conocieron las vacunaciones irregulares, sin tener en cuenta las explicaciones dadas hasta el momento.