Política

Mensaje de nochevieja

Basagoiti cree que Patxi López no debería ser 'tan autocomplaciente'

Redacción

01/01/2012

El presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, ha afirmado que ETA "aún no ha desaparecido y hay que seguir apretando hasta lograr su desarme".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que el Mensaje de Fin de Año ofrecido por el lehendakari, Patxi López, no debería haber sido "tan autocomplaciente" porque ETA "aún no ha desaparecido" y no debería aceptarse otra alternativa "que no sea su disolución". Además, ha puntualizado que, en materia económica, "hay que seguir abordando reformas económicas para ser capaces de vencer a la crisis".

El líder de los populares vascos ha considerado que el mensaje de López incluye "algunas verdades" pero también "demasiadas dosis de autocomplacencia".

"Es verdad que ha sido un año difícil para los parados, es cierto que hay que recordar a las víctimas de la violencia de género, que hay que estar con las víctimas del terrorismo; es verdad también que estamos menos mal gracias al apoyo del PP a las cuentas que ha hecho que haya establecido prioridades distintas a las de socialistas de otras comunidades autónomas", ha admitido.

También ha compartido con López la existencia de "mayores expectativas de paz y de libertad" porque "se ha conseguido que ETA diga que tiene que dejar de matar".

Sin embargo, ha advertido al lehendakari de que "no puede ser tan autocomplaciente" ni debería hacer un discurso "de aquel que está encantado de conocerse". "ETA aún no ha desaparecido, con ETA hay que seguir apretando hasta conseguir que desaparezca, hasta lograr su desarme, hasta conseguir que no exista", ha recordado. Además, Basagoiti le ha recordado que "hay que seguir abordando reformas económicas para ser capaces de vencer a la crisis".

UPyD acusa a López de vender un país paradisíaco que no existe



Por su parte, el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, ha criticado que el mensaje navideño del lehendakari, Patxi López, pareciera "un programa de teletienda tratando de vender un país paradisiaco" que no existe y le ha pedido que sobre ETA "diserte menos y trabaje más".



Maneiro ha señalado en un comunicado que es "inaudito" que el lehendakari haga recaer la culpa de la crisis económica en los especuladores, como "si su partido no hubiese gobernado España durante siete años horribles y Euskadi desde hace casi tres".



A su juicio, López piensa que "puede seguir viviendo de promesas" y habló en su mensaje de fin de año como un "observador externo" para abordar las soluciones a la crisis económica.



UPyD ha señalado también que el lehendakari habló de una ETA derrotada, cuando el proyecto de la banda terrorista "sigue vivo", por lo que le ha exigido que sobre este tema "diserte menos y trabaje más".