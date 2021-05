14/05/2021 12:47 Política Vertedero de Zaldibar La oposición critica la decisión y habla del "final del mito de la buena gestión" Eriz Lotina | EiTB Media "El control del vertedero era responsabilidad del Gobierno Vasco", ha recordado EH Bildu. "La familia tiene derecho a saber qué ha pasado", ha reclamado Elkarrekin Podemos. Escuchar la página Escuchar la página

Tras el anuncio de la finalización de la búsqueda de los restos de Joaquín Beltrán, el parlamentario alavés de EH Bildu, Mikel Otero, cree que el de hoy es un día “negro y triste en la historia de Euskal Herria”. Ha trasladado su “solidaridad, cariño, comprensión y cercanía” a la familia de Joaquín Beltrán.

Según Otero, “la pesadilla de la familia se ha hecho realidad, ya que tendrán que llevar flores a un vertedero”.

La coalición tenía preparada una pregunta sobre el vertedero para la sesión de control en el Parlamento Vasco, que finalmente ha optado por retirar. Otero cree que “no es momento para rifirrafes”, y además, considera que el Gobierno Vasco ya ha respondido en la rueda de prensa de hoy a la cuestión. Por lo tanto, “no tenía ningún sentido plantearla”, ha concluido. “Les íbamos a pedir que no cejaran en la búsqueda”, ha explicado.

Sin embargo, “la manera en lo que lo han hecho nos ha sorprendido”, ha dicho. “Han presentado un documento a los medios, pero a nosotros no”, ha criticado.

En palabras de Otero, “no se ha cumplido un objetivo que el propio Ejecutivo se impuso: encontrar a Alberto y Joaquin; no han podido encontrar al segundo, es algo que podía ocurrir”.

Ha recordado que la larga búsqueda se ha llevado porque un vertedero se vino abajo, "si no se hubiese derrumbado hoy no nos haríamos eco de esta noticia".

Por último, ha sentenciado que “el control del vertedero era responsabilidad del Gobierno Vasco”. Ha lamentado que las responsabilidades “no se han aclarado ni depurado”, y que no se ha producido “en 15 meses ningún cambio en la gestión de residuos, no existe ninguna garantía de que no vuelva ocurrir”.

“Sabíamos que este momento llegaría, pero no sabíamos que iba llegar hoy y de esta manera”, ha dicho la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi. “El lunes estuvimos en el vertedero, y no se nos dijo nada”, ha agregado

“Zaldibar es el ejemplo de que la buena gestión de este Gobierno es un mito”, ha recalcado. Ha denunciado la “total falta de control de este vertedero y otros, la opacidad, falta de asunción de responsabilidades penales y políticas; nadie asume ninguna responsabilidad”.

“La familia tiene derecho a saber qué ha pasado”, ha reclamado. Por ello, ha demandado “de manera urgente” que se aclaren las responsabilidades penales y políticas.

“No es suficiente con las palabras de apoyo”, ha concluido. Además, considera que “este modelo de residuos debe cambiar”.

Por su parte, el portavoz de la coalición PP+C's en el Parlamento Vasco, Carlos Iturgaiz, ha manifestado que “la gestión del PNV es un estrepitoso fracaso”. “Lo que mal empieza, mal acaba”, agregado.

El líder del PP de Euskadi ha denunciado el “oscurantismo” del PNV, y ha asegurado que no se ha asumido “ninguna responsabilidad política” al respecto.

Iturgaiz considera que “el Gobierno Vasco deja sepultado” a Joaquín Beltrán, ante “perplejidad de la mayoría de la sociedad vasca”.

“El mito de la buena gestión del PNV está enterrado en el vertedero de Zaldibar”, ha concluido el portavoz de PP+C’s. Iturgaiz atribuye “incapacidad y nefasta gestión” al Ejecutivo.

Además, ha querido trasladar su solidaridad y apoyo a la familia de Alberto Sololuze y Joaquin Beltrán. Por último, ha anunciado que pedirán la comparecencia del Gobierno Vasco “con urgencia” en la Cámara de Vitoria-Gasteiz.

Sindicatos piden que se llegue "hasta las últimas consecuencias"

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru han pedido que se depuren responsabilidades políticas y que se llegue "hasta las últimas consecuencias" en el caso.

Para las centrales, en el Gobierno Vasco "quieren quitarse este asunto de encima, eludiendo responsabilidades y presentando a Verter Recycling (la empresa responsable del vertedero) como único culpable ante la opinión pública".

"¿Y dónde está el lehendakari Iñigo Urkullu -han preguntado-? Al igual que estuvo desaparecido los días posteriores a la catástrofe de Zaldibar, tampoco ha dado la cara en el día de hoy", han reprochado.

Los sindicatos han insistido en que la gestión del vertedero "ha sido nefasta", con "falta de control" cuando había "acumulación ilegal de amianto y de residuos peligrosos".

A su juicio, la empresa Verter Recycling "tiene responsabilidad directa sobre los trabajadores fallecidos y ante la actividad clientelar, opaca, no sostenible y peligrosa" en el vertedero, pero también "el ámbito público ha tenido una responsabilidad política sobre lo que estaba ocurriendo".

"Estos responsables -han indicado- tienen nombres, apellidos y responsabilidades políticas. El Gobierno Vasco dirigido por Iñigo Urkullu y el consejero Iñaki Arriola tienen una responsabilidad política directa sobre lo ocurrido en Zaldibar", han sostenido.

ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru han señalado que "entre los principales responsables, sin duda alguna, está también la patronal, incumpliendo la legislación vigente" en el negocio de la gestión de residuos.

En su opinión, "no denunciar a la patronal, ha convertido a la propia Administración pública en cómplice ya que no adopta las medidas de vigilancia, control y protección necesarias para revertir la situación".

Otegi, en 'Egunon Euskadi': "Al final lo acabaremos pagando nosotros"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha instado al Gobierno Vasco a que asuma su responsabilidad en el caso del vertedero de la localidad vizcaína de Zaldibar, y ha considerado que la empresa Verter Recycling no asumirá los gastos de los trabajos realizados y que "al final lo acabaremos pagando nosotros".

En una entrevista concedida a ETB1, Otegi ha lamentado que el anuncio de la finalización de la búsqueda de los restos de Joaquín Beltrán en el vertedero será una noticia "muy dolorosa" para la familia y "una carga que les acompañará durante toda su vida".

Así, y aunque ha asegurado que el Gobierno Vasco habrá hecho "todo lo posible" para encontrar a Beltrán, ha criticado que en Euskadi "existe siempre la tentación de trasladar las responsabilidades a otros", cuando, en su opinión, "una administración pública tiene unas responsabilidades que debe cumplir y no puede eludir".

"Estoy convencido de que la empresa no va a devolver el dinero de los trabajos. Dejas en manos privadas un ámbito que es responsabilidad de la administración pública, no lo controlas, se cae, hay dos muertos, uno va a desaparecer para siempre, y al final lo acabaremos pagando nosotros. Ese el círculo de esta terrible gestión", ha criticado.

En este sentido, ha reclamado la nacionalización de la gestión de los residuos tanto industriales como urbanos, ya que, en su opinión, "deben estar en manos de la administración pública, porque no puedes dejar en manos privadas ámbitos tan importantes, ya que el único objetivo de las manos privadas es ganar dinero".

"Hay cosas que no se pueden dejar al amparo de las leyes del mercado, deben estar en manos de la administración pública, y en este caso no ha sucedido. En este caso se le dio a una empresa, no ha habido control, y esta es la consecuencia", ha lamentado.