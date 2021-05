14/05/2021 11:10 Política Entrevista en ETB1 Otegi pide al Gobierno Vasco que asuma su responsabilidad en Zaldibar EiTB Media | Agencias Ha criticado que "existe siempre la tentación de trasladar las responsabilidades a otros". Considera que Verter Recycling no asumirá los gastos y que "al final lo acabaremos pagando nosotros". Escuchar la página Escuchar la página

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha instado al Gobierno Vasco a que asuma su responsabilidad en el caso del vertedero de la localidad vizcaína de Zaldibar, y ha considerado que la empresa Verter Recycling no asumirá los gastos de los trabajos realizados y que "al final lo acabaremos pagando nosotros".

En una entrevista concedida a ETB1, Otegi ha lamentado que el anuncio de la finalización de la búsqueda de los restos de Joaquín Beltrán en el vertedero será una noticia "muy dolorosa" para la familia y "una carga que les acompañará durante toda su vida".

Así, y aunque ha asegurado que el Gobierno Vasco habrá hecho "todo lo posible" para encontrar a Beltrán, ha criticado que en Euskadi "existe siempre la tentación de trasladar las responsabilidades a otros", cuando, en su opinión, "una administración pública tiene unas responsabilidades que debe cumplir y no puede eludir".

"Estoy convencido de que la empresa no va a devolver el dinero de los trabajos. Dejas en manos privadas un ámbito que es responsabilidad de la administración pública, no lo controlas, se cae, hay dos muertos, uno va a desaparecer para siempre, y al final lo acabaremos pagando nosotros. Ese el círculo de esta terrible gestión", ha criticado.

Nacionalización

En este sentido, ha reclamado la nacionalización de la gestión de los residuos tanto industriales como urbanos, ya que, en su opinión, "deben estar en manos de la administración pública, porque no puedes dejar en manos privadas ámbitos tan importantes, ya que el único objetivo de las manos privadas es ganar dinero".

"Hay cosas que no se pueden dejar al amparo de las leyes del mercado, deben estar en manos de la administración pública, y en este caso no ha sucedido. En este caso se le dio a una empresa, no ha habido control, y esta es la consecuencia", ha lamentado.