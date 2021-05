21/05/2021 11:07 Política Álava Víctimas del franquismo denuncian el rechazo de las JJGG a presentar una querella Eider Garaikoetxea | EITB MEDIA La Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo critica que PNV y PSE-EE no hayan apoyado una iniciativa que pretendía judicializar la causa de los crímenes franquistas en territorio alavés. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El pleno de las JJGG de Álava rechazó la iniciativa de EH Bildu. Foto: JJGG de Álava Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo ha lamentado que las Juntas Generales (JJGG) de Álava, con los votos en contra de PNV, PSE-EE y PP, no hayan apoyado la moción presentada por EH Bildu que instaba a las instituciones a presentar una querella en los juzgados por los crímenes franquistas en territorio alavés.

En una comunicado, la plataforma recuerda que una moción aprobada en 2018 en la que se acordó judicializar la causa y crear una oficina para recoger testimonios de víctimas y familiares de la represión acontecida en todo el territorio alavés, y que se llegaron a contabilizar más de 150 declaraciones. "Con ello se daba cuerpo y contenido a la querella", aseguran.

A pesar de ello, la plataforma critica que el pasado 18 de mayo los grupos de PNV y PSE-EE no respaldaron la moción presentada por la coalición abertzale, que sí apoyó Elkarrekin Araba, argumentando que la querella" no tenía recorrido, visto lo sucedido con la presentada por las instituciones alavesas sobre la masacre del 3 de marzo". El Tribunal Constitucional no admitió la demanda de amparo presentada por las instituciones alavesas, dando por agotada la vía judicial española.

En lugar de la moción de EH Bildu, el pleno de las JJGG aprobó una enmienda de sustitución con los votos a favor de jeltzales y socialistas, en la que se incidía en la necesidad de cumplir los derechos "a la verdad, justicia y reparación", aunque se descartaba la interposición de una querella.

Para la plataforma, el argumento utilizado por PNV y PSE-EE "es una mera excusa que no se sostiene", ya que las víctimas sí pueden recurrir continuar la vía judicial a nivel internacional. En opinión de las víctimas, la enmienda de ambos grupos constituye "un grave error" porque consideran que "es el momento del apoyo institucional sin titubeos, y del acompañamiento a todas las víctimas del franquismo ante cualquier iniciativa para que la Justicia hable de una vez".

La Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo denuncia, en ese sentido, que es "contradictorio aprobar una enmienda que en sus dos primeros puntos indica la necesidad y exigencia del cumplimiento del derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación; para a renglón seguido impedir que se abra una querella buscando precisamente Justicia, y con ello conseguir, o por lo menos intentar, acabar con la impunidad del franquismo".

Así, dicen que es "bonito escuchar por parte de la clase política que todas las víctimas tienen que ser tratadas por igual, pero la realidad es tozuda y hay víctimas de primera, de segunda e incluso algunas ocultadas y olvidadas. Unas tienen tímidos reconocimientos, pero sin exigir Justicia para sus victimarios. Otras, cuyos victimarios ya ha sido fuertemente castigados, tienen un reconocimiento pleno, con Memoriales, Leyes propias y derechos en diferentes ámbitos".

Por último, subrayan que "en poco tiempo tendrán las fuerzas políticas la oportunidad de corregir esa discriminación aportando y exigiendo en el Congreso de los Diputados de Madrid una ley de Memoria Democrática Integral, Justa y Plena en derechos para todas las víctimas, por igual".