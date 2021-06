09/06/2021 12:36 Política transferencias El PNV advierte de una "ruptura de confianza" si Escrivá no cumple con el Estatuto o.p. | eitb media José Luis Escrivá ha negado este miércoles que se esté "obstaculizando" la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi y confía en llegar a un acuerdo. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hoy. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha negado este miércoles que se esté "obstaculizando" la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi, ante las acusaciones del PNV, que ha avisado de una "ruptura de la confianza" con su Ministerio en el caso de que no cumpla con el Estatuto.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PNV Iñigo Barandiaran ha acusado directamente a Escrivá de intentar dejar sin contenido la gestión del IMV y de ignorar "de forma deliberada" sus mecanismos para su puesta en práctica en Euskadi.

Barandiarán ha recordado que el Gobierno Vasco ha calificado de "inaceptable" la propuesta al respecto planteada por el ministerio, ya que "a diferencia de lo pactado, y a diferencia de lo que dice la propia Ley, usted contempla retener para sí algunas funciones y servicios que forman parte del contenido sustantivo del IMV". Barandiarán ha reclamado "la transferencia de la totalidad de los medios materiales y humanos para el pago del IMV" y no solo algunas funciones.

Además ha advertido de que la Administración Vasca "no puede ser tenida como subordinada a ninguna otra", de modo que no cabría "fiscalización o control del Gobierno sobre la Administración vasca".

En este contexto, el PNV, que ya se quejó en boca de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, de que el ministro estaba torpedeando la transferencia establecida en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 20/2020, ha alertado de que el retraso en este traspaso asciende ya a ocho meses.

El diputado vasco ha pedido a José Luis Escrivá que "no entorpezca" la transferencia y que sea "consciente" de que tiene implicaciones con el Concierto Económico y con el Estatuto porque, de lo contrario, "supondría una ruptura de la confianza con su Ministerio". "Reaccione, pero sea consciente de las consecuencias de sus actitudes", ha avisado Barandiaran al ministro.

Ante esto, Escrivá ha señalado que "en ningún caso" la actitud del Ministerio es la de "obstaculizar" la transferencia a Euskadi del IMV y ha replicado al PNV que "tienen encima de la mesa" la propuesta establecida en la disposición adicional quinta.

Dicha disposición adicional quinta contempla la transferencia de las funciones y servicios que se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital. Escrivá ha defendido que el planteamiento del Ministerio "va más lejos" que lo establecido en esta disposición adicional quinta, al mostrarse dispuesto a hablar sobre cuestiones relacionadas que no están recogidas en dicha disposición por no ser funciones expresas del INSS "sino de otras instancias del ministerio".

Por ello, confía en que, "nos pondremos de acuerdo para buscar una solucíón que sea la mejor para la ciudaddanía vasca, de modo que reciban, teniendo la RGI y el IMV, una oferta de servicios integral lo más amigable posible y que se pueda extender lo más posible en todo Euskadi".

Ha recordado que 15 000 hogares de Euskadi y 4000 en Navarra han recibido ya el IMV.