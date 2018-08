Política

Crítica al PNV y al PSE-EE

Basagoiti cree que en el PNV y PSE hay una 'epidemia de batasunitis'

Redacción

16/01/2012

Antonio Basagoiti dice que "mientras ETA siga existiendo y no entregue las armas" las fuerzas de seguridad no están en ninguna otra cosa que "detenerles".

Antonio Basagoiti, el presidente del PP vasco, ha lamentado el hecho de que en Euskadi "con el PNV y en ocasiones con el PSE", exista una "epidemia de 'batasunitis' ya que "hay gente a la que le gusta siempre competir y está ahí a ver quien es más bruto que Otegi o más bestia que Garitano".

En declaraciones a los medios de comunicación a la finalización del desayuno informativo Forum Europa en el que ha participado la presidenta del parlamento vasco, Arantza Quiroga, Basagoiti se ha felicitado por las detenciones de tres presuntos miembros de ETA en Francia durante este fin de semana y ha subrayado que hay que hacer todo lo necesario para "vivir en paz y libertad".

"En Euskadi, con el PNV y en ocasiones con el PSE, y con palabras como las de Urkullu (en referencia a su petición de que se vayan 'cuerpos ajenos' a Euskadi y el cierre de la Audiencia Nacional) hay una "epidemia de 'batasunitis', ya que "hay gente que le gusta siempre competir y está ahí a ver quien es más bruto que Otegi o más bestia que Garitano", ha señalado.

Preguntado por su opinión respecto a las detenciones de tres presuntos miembros en Francia durante este fin de semana, el presidente del PP vasco ha señalado que "me parece muy bien".

"Me parecen muy bien que haya arrestos porque hay que tener en cuenta que mientras ETA siga existiendo y no entregue las armas las fuerzas de seguridad no están en ninguna otra cosa que detenerles", ha señalado.