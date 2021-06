18/06/2021 10:06 Política CATALUÑA El presidente de la patronal CEOE rectifica sus palabras sobre los indultos AGENCIAS | EITB MEDIA Antonio Garamendi ha asegurado que se sacaron "de contexto" sus palabras, y ha añadido que le gustaría que hubiese normalidad y estabilidad para que vuelvan las empresas a Cataluña. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rectificado sus palabras sobre los indultos a los presos del procés al considerar que se sacaron "de contexto". Según Garamendi, como presidente de la CEOE, le gustaría que hubiese una situación de "normalidad y estabilidad" para que las "empresas que se han tenido que ir" pudieran volver a Cataluña.

Ayer, jueves, Garamendi afirmó que los indultos serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen".

En una entrevista en Telecinco, este viernes se ma mostrado "sorprendido y triste" por la repercusión de sus palabras. "Cuando alguien habla de manera moderada o normal, (la política) salta", ha criticado.

"Los que me conocen saben que estamos con la Constitución española, con el Estado de derecho y el imperio de la ley", ha continuado el presidente de la CEOE, que ha insistido en que su reflexión tiene que entenderse en el contexto de una entrevista "de media hora".

"Nosotros no entramos a ver los indultos, eso es algo que está en la Constitución y una facultad que tiene el Gobierno. No vamos a entrar a decir si queremos o no", ha apostillado. Además, ha incidido que en el seno de la organización no se ha "debatido" acerca de la medida de gracia.