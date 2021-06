20/06/2021 07:28 Política ELECCIONES EN IPARRALDE Urteaga: "París estará muy pendiente de los resultados que obtengan los abertzales" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Los días 20 y 27 de junio se renovarán los consejos de la región Nueva Aquitania y de los Pirineos Atlánticos. Según el sociólogo Eguzki Urteaga, la participación será clave. Escuchar la página Escuchar la página

Las ciudadanas y ciudadanos de Iparralde tienen hoy una doble cita electoral; por una parte, se elegirá al Consejo del Departamento de Pirineos Atlánticos y por otro lado, a la Asamblea regional de Nueva Aquitania, dos instituciones con cada vez más competencias.

Hay mucho en juego y la participación será una de las claves, tal y como ha subrayado el profesor de Sociología de EHU/UPV Eguzki Urteaga quien ha recordado la alta abstención registrada en las Elecciones Municipales celebradas en junio del pasado año.

Aunque no se prevé un cambio de escenario drástico, Urteaga aconseja fijar la mirada en los resultados que obtendrán los candidatos abertzales ya que, a su entender, podrían marcar nuevos retos. No tiene duda de que "París los seguirá muy de cerca". "Si el voto abertzale se mantiene o sube, el mensaje será claro", ha matizado.

El Departamento de Pirineos Atlánticos y la Asamblea de Nueva Aquitania gestionan competencias que afectan de manera muy directa a la ciudadanía, por lo que es muy importante lo que se elige en estos comicios. ¿Cuáles con las principales claves de estas dos citas electorales?

Efectivamente, es muy importante lo que se decida en estas elecciones. Está en juego el futuro de dos instituciones que gestionan cada vez más competencias.

Con la reforma territorial de 2015 se fusionaron varias regiones, pasando de 22 a 13, y de ahí nació la macro-región denominada Nueva Aquitania. Básicamente, la comarca pretende promover el desarrollo económico, social, sanitario, científico y cultural de la región. En concreto, tiene competencias exclusivas en transporte público, enseñanza secundaria y superior, formación profesional, desarrollo económico e innovación, organización territorial y medio ambiente, y gestión de programas europeos.

El Departamento, por su parte, tiene competencias propias, especialmente en acción social y sanitaria, así como en temas referidos a educación, cultura y deporte, equipamiento de los núcleos rurales, transporte público, y protección del medio ambiente y del patrimonio natural.

En cuanto a las elecciones regionales de Nueva Aquitania, ¿dónde deberíamos fijar la mirada?

Una de las claves será, sin duda, el dato de participación, teniendo en cuenta que en las elecciones regionales de 2015 fue del 57,78 % en Nueva Aquitania y en las elecciones departamentales de 2014 fue del 53,34 % en los Pirineos Atlánticos. Habrá que ver el porcentaje de abstención, sabiendo que creció notablemente en las Elecciones Municipales de 2020.

Por otro lado, habrá que estar muy atento de los resultados que obtenga, sobre todo en las elecciones regionales, el partido de extrema derecha Rassemblement National. Las últimas encuestas auguran que podría mejorar su representación.

Y por último, deberíamos estar muy pendientes de los resultados que obtengan los candidatos abertzales en las elecciones departamentales; en 2014 consiguieron pasar a la segunda vuelta en 5 cantones y mejoraron notablemente sus resultados.

Asimismo, los resultados también repercutirán en la cooperación y en los proyectos de colaboración entre Hegoalde e Iparralde.

Los resultados de estas elecciones tendrán un impacto directo en la cooperación transfronteriza y en las instituciones que la sustentan, como la Eurorregión. Tanto la Asamblea de Nueva Aquitania como el Consejo de los Pirineos Atlánticos colaboran con las instituciones de Hego Euskal Herria en diferentes competencias.

Las iniciativas impulsadas en relación con el transporte público, la enseñanza superior, la sanidad o la cultura son las principales. En este sentido, aunque la continuidad institucional está garantizada, si se modificaran los gobiernos que conforman estas instituciones se podrían retrasar algunos proyectos.

En las elecciones regionales de Nueva Aquitania concurrirán ocho listas, y el actual presidente socialista, Alain Rousset, se perfila como claro favorito para seguir en el cargo, aunque le sigue muy de cerca la extrema derecha. ¿Qué escenario se prevé?

Alain Rousset quería presentar una lista única con todas las fuerzas de izquierdas, pero no lo ha conseguido, no al menos en la primera vuelta. Los Verdes y La France Insoumise han preferido presentarse en solitario y calibrar así sus fuerzas. El Partido Socialista y sus aliados directos no están en su mejor momento a nivel estatal, pero la gestión de Rousset estos últimos años está muy bien valorada en esta región y el dirigente socialista cuenta con un respaldo importante. En estas elecciones tendrá enfrente a la extrema derecha, al centro derecha y a la derecha, pero todo apunta a que en una segunda vuelta ganaría con facilidad al candidato de Rassemblement National. Sin embargo, en el caso de que la segunda vuelta se disputara a tres, el escenario sería otro.

Y en las elecciones del Departamento de Pirineos Atlánticos, ¿cuáles son las previsiones?

En las elecciones del Departamento de Pirineos Atlánticos se esperan pocas sorpresas en cuanto a la lista ganadora, máxime teniendo en cuenta que el centro-derecha y la derecha han decidido presentar listas conjuntas desde la primera vuelta, y que la izquierda está muy debilitada y no ha presentado candidatos en todos los cantones.

Sin embargo, tanto en las regiones de Iparralde como en París seguirán muy cerca los resultados de los candidatos abertzales. Si consiguieran igualar o mejorar los resultados de los comicios de 2014, el mensaje sería claro y los abertzales se consolidarían como alternativa de izquierdas frente al centro-derecha.

Casi dos tercios del total del presupuesto del Consejo general del Departamento de Pirineos Atlánticos es destinado a asuntos sociales.

Sin lugar a dudas, el área social es el más importante: la atención a la infancia, el cuidado de las personas con diversidad funcional, las ayudas a las personas mayores y la atención a las personas en situación de pobreza y exclusión social, entre otros. El problema es que las principales normas se fijan a nivel estatal y luego son gestionadas por los Departamentos con poca capacidad de decisión. Esto genera problemas de financiación, sobre todo cuando aumenta la demanda social debido a diferentes crisis y, al mismo tiempo, se reducen las aportaciones procedentes del Estado.

Por otro lado, las competencias del Departamento a nivel de vivienda son limitadas, a pesar de que en 2004 recibió la competencia de los Fondos de Solidaridad con la Vivienda.

En el caso del Departamento de los Pirineos Atlánticos, ¿Qué peso tienen los proyectos de cooperación con Hegoalde?

Teniendo en cuenta la organización político-administrativa de cada territorio y las competencias de cada institución, el Departamento de Pirineos Atlánticos mantiene relaciones privilegiadas tanto con la Diputación Foral de Gipuzkoa como con el Gobierno de Navarra. Sobre todo, colaboran en el ámbito socio-sanitario, en el ámbito cultural o en el de medio ambiente.

En este sentido, el Departamento quiere mantener la competencia transfronteriza y no parece dispuesto a transferirla o delegarla ni a la Región de Nueva Aquitania ni a la Mancomunidad Única de Iparralde. Pero hay que subrayar también que las diferencias en competencias, presupuestos o dinámicas administrativas no siempre facilitan esa colaboración.

Falta menos de un año para las elecciones presidenciales y legislativas francesas, ¿los comicios de este fin de semana podrían ser una especie de termómetro para medir el respaldo con el que cuenta la gestión de Emmnuel Macron en Iparralde?

Lo que está claro es que lo que ocurra en estas elecciones repercutirá en las presidenciales francesas. Más aún teniendo en cuenta que en varias regiones se presentarán cabezas de lista que podrían ser candidatos de la derecha como Xavier Bertrand en Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Ile-de-France o Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhônes-Alpes. Consciente de ello, Emmanuel Macron ha pedido a varios ministros que se incluyan en estas listas y hagan campaña. El propio Emmanuel Macron está ya embarcado en la campaña para las elecciones presidenciales, aunque no ha presentado aún oficialmente su candidatura.