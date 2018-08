Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Bilbao dice que el PNV 'está preparado' para volver al Gobierno Vasco

Redacción

18/01/2012

El diputado general de Bizkaia ha asegurado que el Gobierno foral no tiene intención de introducir modificaciones o recortes de ningún tipo.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha afirmado que, tras la celebración el pasado fin de semana de su VI Asamblea General, el PNV "está preparado" para conseguir "el reto que tiene delante", que no es otro que "recuperar el Gobierno Vasco".



En una entrevista en Euskadi Irratia, Bilbao, ha asegurado que salió "muy contento" de la Asamblea, y ha indicado que la formación jeltzale ha "renovado y actualizado" sus propuestas, ha elegido otra ejecutiva y que, aunque "el presidente no sea nuevo", es "un presidente bueno y fuerte".

"El PNV está muy tranquilo por dentro, y preparado para conseguir el reto que tiene delante, es decir, para recuperar el Gobierno vasco", ha asegurado.



El diputado general de Bizkaia ha asegurado que el Gobierno Vasco es "un gran desastre" y "una confusión" que lanza diversos mensajes para "desviar el debate" y no centrarse en temas como la economía, la sanidad, la educación o las políticas activas de empleo.



Bilbao se ha referido, de esta forma, al hecho de que el lehendakari, Patxi López anunciara el pasado lunes que el Ejecutivo autónomo preveía recortes y que, al día siguiente, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, lo negará, o al hecho de que la propia Mendia reclame modificaciones en el sistema fiscal.



Bizkaia no prevé recortes



Bilbao ha destacado que el Gobierno foral que dirige no prevé realizar ningún tipo recorte, ya que, con los presupuestos para 2012 aprobados, no tiene intención de

introducir modificaciones o recortes de ningún tipo. "Los presupuestos son concretos, necesarios, y no contemplamos recortes este año", ha asegurado.

No obstante, ha indicado que la situación de la economía vasca, en general, es "muy grave", pero que, aunque desconoce cuándo, ha considerado que se saldrá de esta situación, "pero de momento no".



Asimismo, ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la decisión del nuevo Gobierno central de subir el IRPF porque, en su opinión, esa medida "no es necesaria en nuestro pueblo". "El objetivo de esa medida tomada en España es disminuir el déficit público, y nuestra situación en materia de déficit no es como la que tienen en España,

porque la nuestra es mejor que la suya", ha explicado.