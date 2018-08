Política

Critica al Gobierno Vasco

Urkullu insiste en 'el desgobierno absoluto' de la CAV

Redacción

18/01/2012

Cree que el Gobierno Vasco no podrá acabar la legislatura porque el PP le saca "la tarjeta amarilla una semana sí y otra también". Ha pedido a Rajoy "mayor comunicación, mayor información y claridad".

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha insistido en "el desgobierno absoluto" que existe en la Comunidad Autónoma Vasca y ha negado que haya reprochado al Gabinete de Patxi López que no sea vasco, sino que se ha limitado reclamar para Euskadi un Ejecutivo "de verdad".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Urkullu ha calificado de "polémica artificial" la creada por el Gobierno autónomo y representantes socialistas de Euskadi sobre sus palabras durante el discurso de su reelección como presidente del EBB el pasado domingo en el BEC porque él no pretendió "calificar a nadie de si es vasco o no es vasco".

Asimismo, ha recordado que este mismo lunes le llamó Patxi López para felicitarle por su reelección en su cargo al frente del PNV y éste no se refirió, en ningún momento, durante la conversación a esta cuestión, cuando el propio Gobierno Vasco había emitido un comunicado

en el que expresaba su malestar por el discurso del líder jeltzale.

"Supongo que el lehendakari conocería la nota que había emitido el Gobierno, pero, si la conocía, desde luego, no estaba preocupado por esto que parece que ha sido tan grave que he dicho yo, cuando, además, el sentido de lo que he dicho, lo he explicado", ha aseverado.

Como ejemplos de "desgobierno", el líder jeltzale ha manifestado que estos días el lehendakari había planteado posibles recortes y "hoy se dice que no, pero ha planteado a sus consejeros que preparen los recortes", cuando hace 15 días que han entrado en vigor los presupuestos de la Comunidad Autónoma, "que estaban en función de la interpretación de cuáles eran los ingresos y la recaudación que existiría".

Pide a Rajoy "mayor comunicación, mayor información y claridad"

El presidente del PNV ha asegurado que le han "chocado" determinadas actuaciones del actual Gobierno del PP, aunque ha asegurado que todavía le gustaría quedarse "con la esperanza", y ha reclamado a Mariano Rajoy "mayor comunicación, mayor información y claridad" en sus postulados. Además, ha señalado que dejará al presidente del Gobierno que anuncie la fecha de la entrevista que mantendrán porque al Gobierno Vasco "le molesta" este encuentro.