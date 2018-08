Política

Chacón: 'Donde algunos ven lío, lo que hay en el PSOE es libertad'

22/01/2012

Por su parte, Rubalcaba ha apelado a la "unidad" de todos los socialistas. La candidata a la Secretaría General del PSOE, además, ha defendido el Congreso Federal porque es muestra de "democracia".

La candidata a la Secretaría General del PSOE Carme Chacón ha instado este domingo a la militancia socialista o "no tener miedo" a "abrir las ventanas del partido", a debatir "de manera fraternal", y ha alabado el proceso que va a emprenderse en el Congreso Federal, que en contra de evidenciar "lío o división", a su juicio es muestra de "libertad y democracia".

En contra de "flagelarse" frente a unos resultados electorales negativos para el PSOE en los últimos comicios, Chacón ha apostado por "no tener miedo". "A lo único que tiene que tener miedo el PSOE es a no reaccionar, a no responder a tanta gente que trata de decirnos cosas y que nos sigue mirando", ha señalado la candidata, que ha abogado además por el cambio: "Un cambio responsable, sí, un cambio solvente, también, un cambio seguro, por supuesto, pero seguro un cambio, porque la gente tiene ojos y memoria".

Chacón ha vuelto a insistir en que ella no pronunciará una "mala palabra" sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, quien tiene una trayectoria "intachable" y, por ello, ha incidido en que, si ella es elegida la próxima secretaria general, contará con él en la dirección del partido. "No le quiero ganar el debate a ningún compañero, sino al inmovilismo, empezar a ganárselo al PP".

Rubalcaba, "satisfecho" con los 'congresillos'

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado "satisfecho" tras los 'congresillos' provinciales por el debate abierto entre los militantes sobre los proyectos socialistas, ya que "este no es un Congreso --Federal-- entre Carme y Alfredo", sino "de militantes".

"Hoy estoy especialmente satisfecho, algunos darán a mis palabras un doble sentido, lo pueden hacer si quieren, pero sobre todo porque miles de socialistas este fin de semana han estado trabajando y discutiendo qué proyecto político le vamos a presentar a los ciudadanos españoles después de nuestro congreso de febrero", ha remarcado Rubalcaba.

"En Sevilla no votéis contra nadie", a lo que ha añadido: "que toméis partido por el partido". "Éste no es un congreso entre Carme y Alfredo", ha zanjado en el acto --tras rechazar realizar declaraciones a los medios previamente--, sino que "este es un congreso de militantes", que "han discutido sobre qué proyecto de partido quieren", sobre los que ha dicho que "al final van a decidir quién dirige al PSOE".