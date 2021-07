10/07/2021 16:54 Política Cambios en el Gobierno español PP: "No hay cambio de ministros que vaya a permitir a Sánchez remontar el vuelo" Agencias | EiTB Media "Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el Gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos", ha advertido la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Escuchar la página Escuchar la página

El Partido Popular ha reclamado elecciones tras conocerse la remodelación del Gobierno español, porque "no hay cambio de ministros que vaya a permitir a Sánchez remontar el vuelo" y es el jefe del Ejecutivo el responsable de la crisis.

"Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el Gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos", ha advertido la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, desde Donostia-San Sebastián, durante su intervención en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco de Nuevas Generaciones.

"El problema no son los ministros", sino el propio presidente Sánchez, ya que "no hay crisis de gobierno que pueda tapar toda la ineficacia, mentira y soberbia que representa" y el Ejecutivo "está acabado" porque Sánchez "no da más de sí y ha demostrado que no es capaz de sacar a este país adelante".

"Que no se equivoque Sánchez, su tic tac ha comenzado y su tiempo se agota, el problema es él y no son sus ministros (...) déjese de crisis de Gobierno, queremos un cambio de Gobierno", ha agregado Gamarra, que considera que los cambios en su gabinete son "para que no cambie nada y en este país tienen que cambiar muchísimas cosas".

"Nos decían que el problema era Pablo Iglesias y se fue Pablo Iglesias y el problema siguió, porque el problema se llama Pedro Sánchez", ha insistido.