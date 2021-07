12/07/2021 13:52 Política SUMARIO 13/13 La defensa ha pedido la nulidad del juicio del sumario 13/13 por irregularidades en el proceso Olatz Prat | EITB MEdia Han subrayado que se han vulnerado derechos fundamentales de los procesados y han solicitado el sobreseimiento del caso por irregularidades. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 2:18 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

A las 11:00 horas de la mañana del lunes ha arrancado el juicio a siete de los ocho abogados encausados en el sumario 13/13, Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zuriarrain, Julen Zelarain, Iker Sarriegi, Saioa Agirre y Nerea Redondo. Juan Mari Jauregi, quien estaba también encausado, no será finalmente procesado por cuestiones de salud.

En la primera sesión, donde se han tratado las cuestiones previas, las defensas han solicitado la nulidad del juicio por irregularidades en el proceso.

Los abogados han pedido que se suspenda la emisión del juicio a través de Youtube, alegando que los testigos podrían ver lo que declaran los acusados y ello podría influir en su declaración. Han pedido, también, que los guardias civiles declaren como testigos sin medidas de protección, puesto que ya no existe la amenaza de ETA. La presidenta del tribunal Ángela Murillo ha desestimado ambas peticiones de la defensa.

Alfonso Zenón, abogado de Arantza Zulueta y Jon Enparantza, ha señalado hasta seis cuestiones relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales en el procesamiento. Ha denunciado que se les ha vulnerado el derecho, entre otros, a un proceso con plenas garantías y el derecho a un proceso justo. Asimismo ha subrayado la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, entre otras cosas, por la insólita participación del CNI en la instrucción del caso, en las detenciones practicadas en el procedimiento e incluso en la desclasificación de documentos. Según ha señalado Zenón, "la actuación del CNI no tiene cobertura legal, ya que no puede investigar un hecho penal ni participar en diligencias llevadas a cabo por un juez instructor", a su entender se ha cometido una transmutación de la finalidad del CNI, "no tiene autorización judicial ni cumple las garantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y la intervención supone, además, una "invasión a la división de poderes".

Las defensas han denunciado escuchas ilegales de los encausados con sus abogados y la vulneración de la presunción de inocencia, al haberse filtrado a los medios de comunicación los datos de las diligencias que se estaban practicando y que eran secretas. Según han denunciado, además, se les presenta como culpables y personas pertenecientes a ETA, "incluso el Ministro del Interior realiza una comparecencia pública en donde se les presenta, sin ningún respeto a la presunción de inocencia ni prevención alguna, como miembros de ETA".

Jone Goirizelaia, abogada de Zuriarrain, y los letrados Alfonso Zenón (Zulueta y Enparantza) y Aiert Larrarte (Zelarain) han argumentado que a sus representados se les ha vulnerado el principio de non bis in ídem por el que no se puede juzgar a una persona por el mismo hecho delictivo en más de una ocasión. Cabe recordar que esas personas ya fueron juzgadas y condenadas con anterioridad por los mismos hechos en 2013, y por lo tanto, según los abogados defensores, cabría la aplicación de la excepción del hecho juzgado.

El juicio proseguirá, previsiblemente mañana, ya que según han informado al final de la sesión, una de las magistradas del sumario ha recibido la segunda dosis de una vacuna durante el descanso y le ha causado reacción. Su no estuviera en condiciones de personarse en el juicio mañana, el juicio se suspendería hasta que dicha persona esté en disposición de seguir.

La Fiscalía los acusa de delitos que van desde la pertenencia a ETA a colaboración con organización armada. En total, solicitan 86 años de cárcel.

Cientos de personas en dos manifestaciones celebradas el sábado en Bilbao y Donostia-San Sebastián reclamaron el fin de los juicios como el basado en el sumario 13/13. PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU rechazaban también, la semana pasada, el macrojuicio.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha declarado hoy, a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional, que "no es tiempo para seguir ahondando en el sufrimiento de la sociedad vasca".