13/07/2021 10:14 Política sumario 13/13 Arranca la segunda sesión del juicio por el sumario 13/13 con la declaración de Zulueta Olatz Prat | eitb media El tribunal desestimó ayer todas las alegaciones de la defensa de los encausados por irregularidades en el procesamiento.

Hoy se celebra la segunda sesión del juicio por el sumario 13/13, en la que comenzarán a declarar los encausados. La abogada Arantza Zulueta será la primera en hacerlo.

En la primera sesión de ayer, cuyo mero inicio puso en evidencia la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el tribunal presidido por Ángela Murillo, desestimó las alegaciones realizadas por las defensas en relación a irregularidades en el procesamiento y vulneraciones de derechos fundamentales de los procesados.

En la sesión en las que se trataron las cuestiones previas, los abogados de Zuriarrain, Zulueta, Enparantza y Zelarain alegaron que a sus representados se les está juzgando por segunda vez por intergación en organización terrorista, delito por el que ya fueron juzgados y condenados con anterioridad. Denunciaban, por tanto, que se estaría vulnerando el principio jurídico non bis in ídem, por el que un mismo hecho no puede ser sancionado dos veces.

Además, los abogados de la defensa denunciaron que se les ha vulnerado el derecho, entre otros, a un proceso con plenas garantías y el derecho a un proceso justo, pues el sumario se asentaba en un informe erróneo y "malintencionado" de la Guardia Civil, y en declaraciones realizadas bajo tortura.

Asimismo subrayaron la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, entre otras cosas, por la insólita participación del CNI en la instrucción del caso, en las detenciones practicadas en el procedimiento e incluso en la desclasificación de documentos, lo cual "no tiene cobertura legal", según la defensa.

Los siete encausados son Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zuriarrain, Julen Zelarain, Iker Sarriegi, Saioa Agirre y Nerea Redondo. Juan Mari Jauregi, quien estaba también encausado, no será finalmente procesado por cuestiones de salud.

La Fiscalía pide penas entre siete y 19 años para cada uno de ellos, la suma ascendería a 86 años de cárcel.