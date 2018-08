Política

Política carcelaria

La Asamblea Nacional francesa, a favor del acercamiento de los presos

Redacción

25/01/2012

La Asamblea Nacional francesa adoptó este martes a la noche una propuesta de ley a favor de un acercamiento de los presos vascos a cárceles cercanas de los familiares.

La propuesta de ley, presentada por el diputado corso Sauveur Gandolfi-Scheit (UMP, derecha), fue aprobada casi por unanimidad, sólo los diputados del Front de Gauche (izquierda radical) se abstuvieron.

Durante el debate, el diputado y alcalde de Baiona, Jean Grenet (UMP), trató el tema del acercamiento de los presos vascos. La situación que vive actualmente el País Vasco tras el cese de fuego de ETA "deja entrever una perspectiva duradera de paz", dijo Jean Grenet, quien estimó que esta propuesta de ley puede "facilitar la transición en curso".

El alcalde de Baiona también trató el caso de Aurore Martin: "La Justicia de nuestro país debería poner fin a ciertos procedimientos de extradición que no deberían producirse más. Pienso en particular en la militante vasca Aurore Martin, que no tiene sangre en las manos y el intento de arrestarla en Baiona hace unos meses ha sido impedido en unas circunstancias poco gloriosas”.