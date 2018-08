Política

Mayoría sindical

Etxaide: 'LAB no está subordinada a Bildu ni a ningún partido'

Redacción

25/01/2012

Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, ha calificado de “muy grave” la actitud de ELA al finalizar la colaboración entre los dos sindicatos.

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, considera una "irresponsabilidad" la posición de ELA de "finiquitar la mayoría sindical vasca" y ha insistido en que "el problema no es Bildu", ya que la central que ella dirige "no está subordinada" a ningún partido político.

Etxaide ha intervenido este miércoles en una asamblea nacional de delegados de LAB, celebrada en el Frontón Atano III de Donostia, en la que ha calificado de "muy grave" la actitud de ELA de dar por finalizada, a través de una entrevista, la colaboración entre ambos sindicatos.

En concreto fue el secretario general de ELA, Adolfo "Txiki" Muñoz, quien afirmó que "desde que Bildu está en las instituciones, la izquierda abertzale ha dado por amortizada la mayoría sindical".

"LAB está es implicada la búsqueda de soluciones a los problemas políticos y sociales de este país", ha agregado Etxaide, quien ha vuelto a dirigirse a ELA, para decirle que esto "no merece la pena" y que el "beneficio particular no va a compensar" lo que van a "perder como movimiento sindical".

