Verificación del cese de ETA

Pastor aboga por que la siguiente verificación sea la definitiva

Redacción

26/01/2012

El portavoz del PSE, que también se ha reunido con los verificadores, cree que el documento presentado este jueves es positivo.

José Antonio Pastor, portavoz del PSE, ha valorado de forma positiva el documento presentado por la Comisión Internacional de Verificación, en el que sus seis miembros constatan que ETA no tiene intención de volver a atentar.



En una entrevista en el programa 'Ganbara', de Radio Euskadi, Pastor ha analizado los datos aportados por ese documento, que ha calificado como ''equilibrado y medido''.



El portavoz del PSE coincide con los verificadores en que han cesado los asesinatos, atentados, agresiones, amenazas y extorsiones, y, ha hecho referencia a los presuntos miembros de ETA detenidos en Francia en relación al dato ofrecido por la Comisión según el cual ETA "sigue siendo una organización clandestina y armada" que "sigue cometiendo actos ilegales como la falsificación de documentos y el mantenimiento de arsenales".



Pastor ha recordado que la labor de la Comisión está solo vinculada a la verificación, y no a la intermediación, y ha abogado por que la siguiente verificación sea la definitiva.