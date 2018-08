Política

El PSOE decide su futuro en Sevilla

Iñigo Herce

Sevilla

03/02/2012

A las puertas del Congreso, los equipos de ambos candidatos sacan sus cuentas y se dan por ganadores aunque, eso sí, por un estrecho margen.

Los 956 delegados que desde hoy asisten al 38 Congreso Federal del PSOE tienen en sus manos la elección de la persona que pilotará la nave socialista durante los próximos cuatro años. A ellos corresponderá decidir mañana sábado si el candidato elegido para sustituir a José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la secretaría general es Carme Chacón o Alfredo Pérez Rubalcaba.

La cosa no está nada clara. A las puertas del Congreso, los equipos de ambos candidatos sacan sus cuentas y se dan por ganadores aunque, eso sí, por un estrecho margen. La fase de congresos regionales previos no ha servido para aclarar el resultado de la votación del plenario, en la que cada delegado tiene un voto individual y personal, no sujeto a ningún mandato previo. Algunas federaciones se han decantado ya públicamente, pero otras delegaciones se mantienen en la ambigüedad, lo que no hace fácil predecir el resultado. Según algunos cálculos, cerca de 80 delegados están indecisos, y su voto puede resultar crucial a la hora de decantar la balanza a uno u otro lado.

Así, Rubalcaba cuenta con el apoyo expreso de la mayoría de los delegados de Euskadi, de los de Castilla León y Extremadura. Chacón tiene tras de sí a Cataluña. A partir de ahí, no hay nada claro ni decidido: algunas delegaciones, como la valenciana o la gallega, tienen su voto dividido entre ambos candidatos. Otras, como la muy importante federación andaluza, se reparte también entre apoyar a uno o al otro. Los socialistas navarros han elegido una delegación de consenso, pero el consenso radica en que incluye a partidarios de uno y otro.

La elección por tanto se presenta reñida, y dependerá de negociaciones de última hora. Uno y otro candidato, con la ineludible labor de sus respectivos equipos, deberán buscar adhesiones y, para ello, cuentan con una herramienta muy poderosa: la confección de la Ejecutiva Federal. La capacidad que tengan de integrar a los diferentes sectores y familias en la nueva dirección será determinante a la hora de de despejar las dudas de aquellos que aún las tengan. Por ello, la labor de pasillo que se realice en estas primeras horas resultará determinante.

Si la elección del secretario general se conocerá a primera hora de la tarde del sábado, la composición de la nueva Ejecutiva Federal se retrasará hasta el domingo por la mañana.

Los socialistas vascos y navarros

EL PSE-EE se ha decantado mayoritariamente por Alfredo Pérez Rubalcaba. Incluso su líder, Patxi López, se ha manifestado públicamente a favor del ex ministro de Interior y candidato de las últimas elecciones generales. La delegación vasca votará por Rubalcaba, con el único resquicio de Álava, donde algunos delegados se han alineado con Chacón. El propio Rubalcaba también se ha apoyado en el socialismo vasco y así, ha manifestado que Patxi López puede tener un papel importante en el futuro del socialismo español si finalmente gana esta contienda.

En el caso de los socialistas navarros, la división es aún más clara: el ‘congresillo’ previo dio como resultado una lista de integración, en la que el secretario general, Roberto Jiménez, está en el bando de Chacón, y el diputado en el Congreso, Javier Moscoso, forma parte del equipo de Rubalcaba.

Otras decisiones

Como es tradición en el seno del socialismo, el Congreso Federal sirve además para renovar todos los órganos internos que regirán el partido durante los próximos cuatro años, como el Comité Federal o los tribunales de garantías. Además, en el cónclave se tomarán decisiones de calado que afectarán a la línea estratégica del partido.



Entre otras cuestiones, los delegados asistentes deberán dirimir si el partido abre un proceso de primarias ‘a la francesa’ para elegir al candidato o candidata a la presidencia del Gobierno –para que sean los simpatizantes, y no solo los militantes del partido, quienes decidan quién encabezará la lista en las próximas elecciones--, o si se muestra a favor del adelanto de la edad de voto a los 16 años.