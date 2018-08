Política

38º Congreso Federal del PSOE

Patxi López: 'Es un reconocimiento del peso del socialismo vasco'

Iñigo Herce | Sevilla

06/02/2012

Su nueva tarea en la Ejecutiva Federal del PSOE será "totalmente compatible" con su cargo de lehendakari, "porque si no, no lo hubiera aceptado", ha asegurado.

Bajo un espléndido sol que templaba una fría mañana a la orilla del Guadalquivir, Patxi López se mostraba feliz y contento mientras departía con su mujer y sus compañeros de partido en la entrada del Hotel Renacimiento de Sevilla, el lugar que han elegido los socialistas para realizar su 38 Congreso.

Su inclusión en la nueva Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Relaciones Políticas ha confirmado que el nuevo secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha premiado el apoyo cerrado ofrecido por los socialistas vascos en su pugna con Carme Chacón.

"Es un reconocimiento del peso que el socialismo vasco tiene en el partido", ha subrayado un satisfecho López, que ha recalcado que Rubalcaba ha sabido confeccionar una ejecutiva "de integración". "Alfredo nos quiere tener al lado en el asesoramiento político", ha indicado.

Patxi López será secretario de Relaciones Políticas, un cargo de nueva creación que hasta ahora era inexistente en el organigrama interno de los socialistas. Será una secretaría que no conllevará tareas de gestión, pero que sin duda tiene una dimensión política y simbólica indudables. Rubalcaba ha hecho un traje a la medida de López, quien ya ayer advertía que su inclusión en el sanedrín socialista se produciría siempre sobre la premisa de que no supusiera desviar su atención de su tarea como lehendakari.

Sobre esta cuestión, López ha querido dejar claro que su nueva función como cargo interno será "absolutamente compatible" con su tarea al frente del Gobierno Vasco, "que es mi prioridad total y absoluta". "Si no lo fuera, si hubiera supuesto mermar un solo esfuerzo en mi tarea como lehendakari, no lo hubiera aceptado", ha dicho López, quien ha definido su nueva responsabilidad como una "secretaría de peso, pero no de gestión".

Ares, Madina y Moscoso

En conversación informal con los periodistas, López ha reconocido que su nueva responsabilidad puede acarrearle críticas en Euskadi por parte del resto de partidos por poner un pie en Madrid. "Pero si no hubiera tenido ningún cargo, me habrían acusado de que no pinto nada", responde ante las posibles críticas.

La inclusión de López en esta Ejecutiva deja a Rodolfo Ares fuera de la misma. Ares, que ya era miembro de la Ejecutiva Federal saliente, era uno de los nombres barajados para ostentar un cargo de responsabilidad, máxime teniendo en cuenta la cercanía que ha mostrado con Rubalcaba durante los días que ha durado el Congreso y que el propio Ares se ha esforzado en visualizar. Sin embargo, su no inclusión se ha debido a que el propio Ares ha solicitado no continuar.

El otro miembro del PSE-EE que continuará en la Ejecutiva de Rubalcaba es el diputado vizcaíno Eduardo Madina, que seguirá siendo vocal y no ostentará ninguna secretaría. Por su parte, los socialistas navarros han tienen un representante en la dirección, el diputado Juan Moscoso, nuevo secretario para la Unión Europea.



Eguiguren abandona el Comité Federal

El presidente del PSE-EE de Gipuzkoa, Jesús Eguiguren, ha abandonado el Comité Federal del PSOE, máximo órgano ente Congresos del PSOE a petición propia, según han manifestado a Europa Press fuentes de la formación.

Los mismos medios han asegurado que Eguiguren, que llevaba varios años como integrante del Comité, ha decidido "dar paso" a gente "más joven", como la secretaria de Política Municipal de Gipuzkoa, Susana Corcuera, que pasará a ser una de los cinco miembros vascos.





Rubalcaba: el PSOE sale fortalecido

El plenario del 38 Congreso del PSOE ha avalado la Ejecutiva formada por Alfredo Pérez Rubalcaba con el 80,42% de los votos a favor de los delegados.

Con este resultado, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado convencido de que su partido sale más fuerte del congreso federal, con más unidad que antes, grandeza y altura de miras, lo que les permitirá actuar con responsabilidad y sentido de país en su tarea de oposición.