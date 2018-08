Política

Congreso del PSOE

Basagoiti cree que la nueva responsabilidad no afectará al lehendakari

Redacción

06/02/2012

Zabaleta (Aralar) ha considerado que el Congreso del PSOE va a tener "consecuencias tanto en el Gobierno de Patxi López como en el de Yolanda Barcina".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado que ve "normal" y "respetable" la nueva responsabilidad de Patxi López dentro del PSOE y se ha mostrado convencido de que no le va a afectar a "su labor cotidiana" como lehendakari.

En una entrevista concedida a Radio Popular, Basagoiti ha asegurado que le parece "muy bien" el peso que toma el PSE en el PSOE, tras el congreso que han celebrado este pasado fin de semana en Sevilla, "después de unos años en los que al lehendakari López le ha puenteado de manera permanente Zapatero, con Urkullu, con el PNV, sin darle cuenta de nada".

Además, ha señalado que no cree que López, que ha sido nombrado nuevo secretario de Relaciones Políticas, "se quiera marchar a no sé dónde o que no se ocupe de Euskadi" porque "uno puede ser lehedakari perfectamente y formar parte de una Ejecutiva de su formación decidiendo cosas".

Zabaleta vaticina "movimientos electorales"

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha vaticinado "movimientos electorales" en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca y ha asegurado que, en el caso del Gobierno de Patxi López, la "promesa" del PP vasco "de cumplir la legislatura le va a venir cada vez más difícil".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Zabaleta ha considerado que el Congreso que el PSOE ha celebrado este fin de semana va a tener "consecuencias tanto en el Gobierno de Patxi López como en el de Yolanda Barcina".

A su entender, ha señalado que la situación en Navarra es "políticamente insostenible" y ha afirmado de que "lo será más si el partido socialista empieza en Madrid a hacer oposición".

"Ese escoramiento a la derecha más cavernícola que está haciendo el Gobierno del PP en materia de derechos civiles de la mano de Gallardón puede incitarles a hacer oposición y la situación de Jiménez y también la de Patxi López en coalición con el PP tiene que entrar objetivamente en crisis y a medio plazo la situación tiene que tener sus consecuencias", ha advertido.