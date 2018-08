Política

El PP ofrece al PNV y PSE presentar una moción de censura contra Bildu

Redacción

07/02/2012

Borja Sémper denuncia que Bildu "ha paralizado unos 40 proyectos" en Gipuzkoa y califica de "pancartero y antisistema" a Martín Garitano por participar en manifestaciones.

Garitano se suma a la protesta contra las grandes infraestructuras

El presidente del PP guipuzcoano, Borja Sémper, no descarta una moción de censura a Bildu en Gipuzkoa, y ha señalado que "el ofrecimiento al PNV y al PSE" para desalojar a la coalición de la Diputación "sigue vivo", al tiempo que ha mostrado su "esperanza" de que la "gente responsable del PNV" sea capaz de convencer a quienes dirigen la formación jeltzale de que Gipuzkoa "no puede seguir así", aunque por el momento no advierte "voluntad política" para ello.

En una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, Sémper ha analizado los 222 días de gobierno de Bildu en Gipuzkoa, en los que "cerca de 40 proyectos han recibido el no expreso del Ejecutivo de la Diputación y del Ayuntamiento de San Sebastián, entre otros", lo que supone que cada semana que pasa los gobiernos de Bildu en Gipuzkoa "entorpecen o rechazan de una manera u otra dos proyectos ya encarrilados".

A su juicio, Bildu trabaja "para deshacer el camino emprendido ya, para destruir lo avanzado, intentando paralizar más nuestro territorio".

En este sentido, ha criticado la participación del diputado general guipuzcoano, Martin Garitano, al que ha tachado de "pancartero" y "antisistema", en la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en Donostia-San Sebastián para exigir la paralización de infraestructuras en Gipuzkoa como el Tren de Alta Velocidad (TAV) o la incineradora de Zubieta, algo que ha tildado como "el colmo de la esquizofrenia".