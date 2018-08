Política

Homenaje en Andoain

Pagazaurtundua: 'ETA tiene que quitarse la capucha y disolverse'

Redacción

08/02/2012

Los socialistas de Andoain han recordado a Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA hace nueve años.

Los socialistas de Andoain (Gipuzkoa) han recordado hoy a Joseba Pagazaurtundua en el noveno aniversario de su asesinato por parte de ETA, en un acto en el que su hermana, Maite Pagazaurtundua, ha pedido a los ciudadanos que tengan "cuidado" para no convertirse en "esclavos de la estrategia de ETA".



"Sigue habiendo miedo en las conciencias, y nosotros convocamos a los ciudadanos que no quieran sentirse esclavos de la estrategia de ETA a que sigan siendo libres los que ya lo son y, los que no, que intenten ver las cosas tal y como son, más allá de esas trampas semánticas que nos encontramos en el camino", ha destacado.



Pagazaurtundua y la viuda del que fue jefe de la Policía Local de Andoain, Estíbaliz Garmendia, han acudido junto a amigos y miembros del PSE-EE de Andoain al homenaje celebrado ante la escultura en memoria de esta víctima de ETA, donde ha tenido lugar una ofrenda floral.



La hermana de "Pagaza" ha señalado que, "si de verdad se quiere un tiempo nuevo para la sociedad vasca y navarra, primero los de ETA tienen que quitarse las capuchas, tienen que disolverse".



Pagazaurtundua ha recordado que "más de un 40% de los asesinatos de ETA están sin resolver" y sus víctimas necesitan "verdad".



Finalmente ha indicado que este sábado, a las 12.00 horas en la plaza de Andoain, la familia de Joseba llevará a cabo un año más un acto cívico en su recuerdo, al que ha invitado a todos los ciudadanos que "quieren sentirse libres, que nunca se han sentido esclavos de la estrategia de ETA, antes y ahora, y que no quieren sentirse esclavos de la estrategia de ETA".



Antes de su intervención, el exalcalde de la localidad Estanis Amutxategi ha reivindicado la memoria para no olvidar a las víctimas, en un momento "en que algunos se han convertido en demócratas sin hacer un acto de contrición".