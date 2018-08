Política

Congreso de juventudes del PSE

Pastor llama 'carroñero' a Urkullu

Redacción

11/02/2012

José Antonio Pastor ha enmarcado las declaraciones de Urkullu sobre el estado de las finanzas vascas en la lucha por el poder.

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha calificado al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, de "carroñero" por sus críticas sobre las finanzas del Gobierno Vasco. "Todo vale para desprestigiar al lehendakari y a su Gobierno, sin importar las consecuencias que pueda tener para el país", ha indicado.

Pastor, en su intervención en el congreso de las Juventudes Socialistas que hoy se ha iniciado en Bilbao, ha negado que al presidente jeltzale sea un "patriota" y ha enmarcado sus declaraciones sobre el estado de las finanzas vascas en la lucha por el poder. Así, ha subrayado que para el nacionalismo "todo vale" y "no puede soportar ni un minuto más de legislatura".

Según Pastor, por contra, el Gobierno Vasco del lehendakari López "es el mejor gobierno que puede tener este país" y ha llamado a sus juventudes a trabajar y recordárselo así a la ciudadanía vasca cara a las elecciones de 2013.

"El lehendakari Patxi López es, y va a seguir siendo, la mejor garantía para Euskadi de un gobierno capaz, eficiente, transparente. Un gobierno que desterró las obsesiones identitarias y separadoras que asolaban Euskadi para traer una gestión responsable y cabal y hacerlo, además, en el peor momento que la economía vasca ha atravesado en muchas décadas", ha insistido.

A su juicio, los nacionalistas "necesitan el poder no para gobernar el país sino para pelear en su guerra particular con ventaja sobre su adversario.

El portavoz del PSE ha dejado claro que "los socialistas no los vamos a permitir", que la actual legislatura terminará cuando toca "porque Euskadi no se va a parar" y, después, "presentaremos a la ciudadanía vasca un proyecto responsable, serio, atento a la realidad de nuestro mundo y de nuestro siglo, no del siglo anterior al anterior".

"Dicen que los socialistas vamos a salir del Gobierno Vasco en las próximas elecciones autonómicas y dicen también que a la gente lo que más le gusta de la televisión son los documentales. No hagáis caso. Es su deseo, no la verdad", ha insistido.