14/09/2021 16:47 Política Cataluña Aragonés avisa a Junts de que a la mesa de diálogo solo pueden acudir miembros del Govern AGENCIAS | EITB MEDIA JxCat había propuesto que los dos presos indultados, Jordi Sànchez y Jordi Turull, fueran sus representantes en el proceso de negociación que la Generalitat iniciará este miércoles con el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, Pere Aragonès ha rechazado esta opción.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido dejar fuera de la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español a Junts, después de que estos propusieran llevar a este espacio a miembros de su partido que no pertenecen al Govern.

No obstante, ha dejado la "puerta abierta" a que en las próximas 24 horas cambien los nombres que han propuesto para incluirlos en la delegación que este miércoles por la tarde iniciará un proceso de negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto político en Cataluña.

"No pienso permitir que se pierda esta oportunidad histórica", ha dicho en una rueda de prensa después de que este mismo martes por la mañana, cuando tenía que empezar el Consell Executiu que ratificara los miembros de la delegación catalana, Junts anunciara una lista con miembros en su mayoría externos al Govern, concretamente: el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el secretario general de Junts, Jordi Sànchez; el vicepresidente del partido y exconseller, Jordi Turull; y la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

El presidente ha explicado que, tras la negativa de Junts a cambiar esos nombres, han firmado un acuerdo de Govern que recoge que él mismo junto con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, serán la comitiva, pero se abre a incluir de nuevo a miembros de Junts con una condición: "La delegación tiene que ser de Govern, porque es la forma de representar al país entero. La puerta está abierta".

"Es una delegación que se puede ampliar con más miembros del Govern con los representantes de Junts que se me comuniquen, como contempla el acuerdo. La composición estaba abierta ayer, hoy y seguirá abierta. Pero no podemos seguir esperando", ha recalcado Aragonès, dejando claro que, en caso de que Junts no renueve su propuesta, sólo asistirán a la mesa los miembros de ERC.

Ante esta polémica, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, también ha recalcado que la mesa de diálogo debe estar formada exclusivamente por miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de la Generalitat.

En ese sentido, ha asegurado que el Ejecutivo español no habría aceptado a personas ajenas al Gobierno catalán.

"Siempre el marco ha sido el de delegaciones de trabajo de ambos gobiernos; no hemos contemplado otro marco", ha señalado la ministra al tiempo que ha reiterado la voluntad de "entendimiento" con la que acude el Gobierno de coalición encabezado por Sánchez.