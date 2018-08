Política

XVII Congreso Nacional

El PP niega guiños a ETA mientras ultima su nueva dirección

Redacción

17/02/2012

Este viernes ha dado comienzo en Sevilla Congreso Nacional del Partido Popular. Cospedal ha reiterado que no habrá compensaciones por abandonar la violencia, y ha defendido la reforma laboral.

El Partido Popular ha escenificado este viernes su unidad en torno a Mariano Rajoy en la primera jornada del XVII Congreso Nacional, donde los populares han querido dejar bien claro que no harán ningún guiño a ETA y la banda no tendrá compensaciones por abandonar la violencia.

Ese mensaje lo ha resumido la secretaria general, María Dolores de Cospedal, quien, al presentar su informe de gestión, ha garantizado que el PP siempre negará cualquier posibilidad de justificación de la actuación de ETA. "Hoy los españoles saben que con un Gobierno del Partido Popular no habrá concesiones de ningún tipo para los que ayer mataban y extorsionaban", ha garantizado días después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández, hiciera unas declaraciones en las que aludía a que la situación de ETA hay que abordarla también desde una perspectiva política.

Cospedal ha defendido también la labor reformista del Gobierno y ha asegurado que en los oídos de todos los representantes del partido resuena más la "marea silenciosa" que representan los cinco millones de parados que "las pancartas y las posturas ancladas en el pasado". "Hemos llegado al Gobierno para hacer, no para estar", ha enfatizado la presidenta de Castilla-La Mancha.



Esta primera jornada también ha servido para rendir homenaje al presidente fundador del partido, Manuel Fraga. Han inaugurado una exposición sobre el político gallego, al que han hecho referencia en los discursos.



El sábado, la nueva dirección

El turno para escuchar a Rajoy será mañana, antes de la votación en la que será reelegido presidente. Rajoy y Cospedal ultimaron anoche la composición de la nueva dirección del PP, que se votará mañana, pero no la cerraron. A la espera de últimos retoques, estará en ella la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y aún no está decidido si Ana Mato formará parte de la misma. Sí es seguro que Javier Arenas y Esteban González Pons continuarán como vicesecretarios, y a ellos podría sumarse Alicia Sánchez Camacho.