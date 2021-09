20/09/2021 10:34 Política Entrevista Miren Gorrotxategi: "Las medidas de relajación siempre van en un sentido, en el que hace más ruido" O.P. | EiTB Media La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU muestra su disposición al diálogo y a aportar desde su prisma en el ámbito de la educación, en los presupuestos y en la ponencia de autogobierno. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Miren Gorrotxategi. 21:37 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Entrevistada en el Boulevard Informativo de Radio Euskadi, la portavoz en el Parlamento de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha señalado que afrontan el nuevo curso político, "el año de las 1001 leyes" con ganas y con el objetivo de aportar al debate y completar dichas leyes "que muchas veces vienen cojas o incompletas" con elementos y aspectos del proyecto ideológico que defiende Elkarrekin Podemos.

Preguntada por la flexibilización de las medidas ante la pandemia, Gorrotxategi afirma que quiere creer que las medidas se toman respondiendo a criterios científicos. Ha lamentado, eso sí, que "las medidas de relajación siempre van en un sentido, en aquello que más ruido hace, que es el ocio y esa socialización que necesitamos", pero que sin embargo "hay otros sectores que no están siendo atendidos". Ha puesto como ejemplo a los y las niñas, "no sé, por ejemplo, si van a poder jugar libremente en los patios, porque este tipo de medidas nunca salen en los dictámenes del LABI".

Respecto a la ley de Educación, y a la propuesta de EH Bildu de construir un único modelo de inmersión Gorrotxategi ha subrayado que tienen que estudiar la propuesta. Sin embargo, lamenta que" el problema del sistema actual es que no garantiza una completa euskaldunización", problema acrecentado, entre otras cosas. por la segregación. Ha añadido que "el euskera tendría que ser un derecho garantizado y accesible y no lo es. Cualquier modelo tendría que tener como objetivo hacer bilingüe a toda la población".

En la cuestión de los presupuestos generales, Gorrotxategi afirma que espera que este año haya margen para la negociación, ya que el año pasado no lo hubo. "Este año acudimos, como siempre, con esa voluntad negociadora porque nuestro objetivo es el de incidir realmente, de transformar este país para que sea más accesible y más igualitario", ha aclarado.

Los presupuestos son a su parecer "una de las principales armas políticas que puede tener un gobierno y una sociedad para afrontar esa tarea de transformación", por lo que afirma que su misión y deseo es la de participar "lo máximo posible" en el proceso. De momento no se aventura a señalar las líneas rojas que condicionarían el apoyo de la coalición, "me parece una temeridad hablar de líneas rojas cuando todavía no hay una propuesta".

Además, ha confiado en que el Ejecutivo vasco se haya dado cuenta que el "modelo" de negociación que aplicó el pasado año "no funciona" y si tiene voluntad de llegar a acuerdos para ensanchar la legitimidad de la ley de Presupuestos "tiene que hacerlo de otra manera".

En el aspecto del autogobierno y el derecho a decidir, Miren Gorrotxategi ha afirmado que su formación dice "sí al derecho a decidir, sin líneas rojas". No obstante, ha reconocido que el clima actual "no parece indicar que sea el momento adecuado" para reactivar la ponencia de autogobierno.

Según Gorrotxategi, la pretensión del lehendakari de derogar la abolición de los fueros y su referencia a 1839, "históricamente no es nada rigurosa". Supone que el lehendakadi habrá asumido "como un error" su propuesta porque "no gustó a nadie, tampoco a sus socios", ha sostenido.

A su juicio, cuando se piensa en el autogobierno como mecanismo para canalizar la plurinacionalidad, es "un error basarse en cuestiones históricas esencialistas". "Nosotros sí queremos profundizar en el autogobierno hoy. El lugar al que lleguemos debe ser con la voluntad y consensos actuales. La historia no nos dice nada, salvo explicar el pasado", ha criticado.

De este modo, ha reconocido que, si se reactiva la ponencia de autogobierno, Elkarrekin Podemos trabajaría en ella, pero no ve "los mimbres" para ello. "Hay posiciones enconadas y pocas ganas de avanzar", ha considerado.

Ha advertido que que Cataluña es "el reflejo de lo que no hay que hacer", al haberse dado una "polarización social terrible" tras "una jugada muy poco pensada en el interés general y muy pensada en los intereses partidistas". Ha insistido en que "es algo de lo que nos tenemos que alejar todos con responsabilidad", al tiempo que ha valorado la mesa de diálogo abierta.

Para Miren Gorrotxategi, iniciar un proceso con la sensación de que las posturas están "tan alejadas, no es muy sensato". Según ella, "cuanto menos ruido se produzca, más posible será hacer un trabajo real de consenso y el clima actual no parece indicar que sea el momento adecuado", ha argumentado.