21/09/2021 00:05 Política Entrevista Maixabel Lasa: "El PSOE tendrá que reconocer todo lo que hizo mal" EITB MEDIA En una entrevista en el programa "12 minutos" de ETB2, Maixabel Lasa recuerda el asesinato de su marido, Juan Mari Jauregui, y explica los encuentros que mantuvo con los responsables de aquel atentado. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:30 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Maixabel Lasa ha vivido un fin de semana intenso y lleno de emociones con el estreno en el Zinemaldia de la película que lleva su nombre y narra los encuentros restaurativos que mantuvo con los dos miembros de ETA que mataron a su marido, Juan Mari Jauregui, hace más de 21 años en Tolosa.

En una entrevista realizada por la directora de Informativos de EITB Media, Arantza Ruiz, Maixabel explica que decidió participar en el proyecto dirigido por la cineasta Itziar Bollaín porque consideraba positivo que la sociedad conociera su historia.

"Siempre he creído que se debe dar una segunda oportunidad y pensaba que sería bueno que se conociese la segunda oportunidad que di a las personas que mataron a Juan Mari", ha señalado en el programa de '12 minutos' de ETB2.

Lamenta que ellos no dieron ninguna oportunidad a Juan Mari, pero se muestra convencida de que si le hubieran dejado hablar les hubiese convencido de que "lo que iban a hacer no estaba bien".

Maixabel recuerda a su marido como un hombre "muy conversador" y que "defendió los derechos humanos de todas las personas allá donde estuviese".

"Como gobernador civil de Gipuzkoa combatió a ETA, pero también combatió la tortura y participó activamente en el esclarecimiento de las cosas que sucedían en el cuartel Intxaurrondo", ha destacado.

En cuanto a las razones que llevaron a ETA a cometer aquel atentado, Maixabel considera que su marido fue asesinado porque defendía el diálogo y el acuerdo para resolver los conflictos, y en aquel momento "a la parte de ETA no afín al diálogo no le interesaban personas como Juan Mari".

Asimismo, afirma que nunca transmitió tener miedo de sufrir un atentado. Sin embargo, "el mismo día que le mataron recuerdo que bajé con él al garaje y, cuando se iba a marchar, bajó la ventanilla y me dijo que había soñado que le mataban. Me quedé a cuadros. Le dije que solo era un sueño. Y así se marchó", recuerda emocionada.

Preguntada sobre el momento más duro de la película, Maixabel destaca dos situaciones: "cuando le dieron la noticia a mi hija, que se encontraba de acampada en Leitza, y cuando tuvieron que ponerme escolta a finales de 2008 porque al parecer mi nombre había aparecido en unos papeles de un comando (de ETA)".

Además de mirar atrás, Maixabel analiza también el momento político actual y considera que ahora toca reconocer que "hubo cosas en el pasado que no tuvieron que haber sucedido nunca".

"Y esto parece que a algunos les cuesta decirlo, y no me refiero solo a la violencia de ETA. También me refiero a otras violencias y a otros terrorismos que hemos vivido en este país. Esas víctimas también están ahí y el saber la verdad es importante", subraya.

"Al igual que la parte de ETA o la izquierda abertzale, el PSOE tendrá que reconocer todo lo que hizo mal en esa época oscura de nuestro país. Los dirigentes tendrán que decir algo", puntualiza. Y acto seguido termina lanzando una pregunta para la reflexión: "¿es tan difícil decir que no tuvo que haber sucedido? ¿es tan difícil contar la verdad?".