23/09/2021 10:29 Política Entrevista Otegi: "El lehendakari tiene interés en que EH Bildu no esté en los acuerdos" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El coordinador general de la coalición soberanista ha asegurado que no ve cercano un "cambio de alianzas" en Euskadi, pero se ha mostrado convencido de que "algún día vendrá".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha contrapuesto la voluntad al acuerdo por parte del Gobierno español y la del Gobierno Vasco. Según ha criticado, si EH Bildu no logra pactos con el Ejecutivo autonómico es porque "el lehendakari no quiere. Tiene interés en que nosotros no estemos en los acuerdos". Además, ha afirmado que no ve cercano "un cambio de alianzas" pero se ha mostrado convencido de que "algún día vendrá, porque va a funcionar el poliamor".

Entrevistado en Radio Euskadi, y cuestionado sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha lamentado que, de momento, este año no puede decir que EH Bildu vaya a apoyar los PGE, cuya negociación ha empezado esta semana.

El dirigente abertzale ha destacado que la reunión de ayer entre Mertxe Aizpurua y Oskar Matute con el ministro de Presidencia del Gobierno español, Félix Bolaños, fue un primer "acercamiento formal" y que hay que seguir trabajando para buscar "intereses de aproximación entre unos y otros". No obstante, ha subrayado que "no hay interés de desestabilizar este gobierno, porque la alternativa es peor" (en referencia a la derecha).

En contraposición, Otegi ha criticado la poca voluntad, que en su opinión, tiene el Gobierno de Iñigo Urkullu en lograr un acuerdo en los presupuestos vascos: "Si no lo hay es porque el lehendakari no quiere", y ha insistido en que la coalición estaría dispuesta a pactar, aunque dependería de los contenidos.

Preguntado por si el cambio en la Secretaría General del PSE-EE tras la renuncia de Idoia Mendia acercaría a EH Bildu a los socialistas vascos, el coordinador general de la coalición no cree que a corto plazo vayan a cambiar las alianzas. "Pero está claro que algún día vendrá, porque va a funcionar el poliamor. En ese sentido, y lo digo con todo el respeto del mundo, creo que el PNV tiene una concepción muy machista de las relaciones: si estas con él no puedes estar con nadie más, y el está con todo el mundo", ha criticado.

Arnaldo Otegi ha hablado largo y tendido sobre la posibilidad que lograr un gran pacto en materia de Educación. A su entender, "hay superficie de contacto para el acuerdo. En Euskadi podemos lograr un gran pacto de Estado" y ha alertado de que la educación "va camino del colapso".

