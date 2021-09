Las fuerzas políticas vascas mayoritarias se solidarizan con Puigdemont

El PNV y EH Bildu han mostrado su solidaridad con el ex president y la sociedad catalana. Podemos Euskadi opina que la detención entorpecerá el proceso de diálogo, y el PP del País Vasco ha dicho sentir "gran satisfacción".

Las fuerzas mayoritarias del panorama político vasco han denunciado la detención del ex president catalán, Carles Puigdemont, y han manifestado su solidaridad con él y el pueblo catalán.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha transmitido la solidaridad de su partido al entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tras su arresto este jueves en la isla italiana de Cerdeña, y se ha sumado a su "clamorosa petición de libertad".

En un mensaje en redes sociales, Ortuzar ha señalado que ha transmitido al secretario general de JxCat, Jordi Sànchez. "Llegue mi solidaridad y la de EAJ-PNV al entorno del President y a la sociedad catalana", ha continuado.

He trasladado a @jordisanchezp, secretario general de @JuntsXCat, mi solidaridad tras la detención del President Puigdemont @KRLS y me he sumado a su clamorosa petición de libertad. Llegue mi solidaridad y la de @eajpnv al entorno del President y a la sociedad catalana.