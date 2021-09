27/09/2021 10:12 Política Entrevista Esteban: "Para malestar del Gobierno español, el problema para acordar el traspaso del IMV es Escrivá" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso ha criticado la pretensión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en retrasar la jubilación hasta los 75. "Conmigo que no cuenten", ha dicho Esteban. Escuchar la página Escuchar la página

Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados, ha cargado duramente contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno español, José Luís Escrivá, por retrasar un acuerdo para el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al Gobierno Vasco.

Según ha lamentado en una entrevista concedida a Radio Euskadi, "para malestar del Gobierno español, el problema para acordar el traspaso del IMV es Escrivá". En ese sentido, ha pedido "gestos" al Gobierno de Sánchez, ya que el "IMV está recogido en la ley. No vamos a tolerar que esto se retrase más, el acuerdo estaba hecho", ha denunciado.

Así, ha recalcado que no puede garantizar la posición que tomará el Partido Nacionalista Vasco ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Deben moverse", ha advertido, ya que el PSOE no puede esperar "el voto afirmativo per se".

Cuestionado sobre la pretensión del ministro Escrivá de retrasar la edad de jubilación a los 70 o incluso 75 años, Esteban ha tildado la propuesta de "despropósito" y ha denunciado que "le quita la seriedad a la reforma de pensiones". "Conmigo que no cuenten", ha añadido.

